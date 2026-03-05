Qatar no quiere soltar la Finalissima: Los acuerdos comerciales que frenan el cambio de sede

La incertidumbre rodea la organización de la próxima edición de la Finalissima, el partido que enfrenta al campeón de la Eurocopa con el ganador de la Copa América. El duelo entre Argentina y España, previsto para el 27 de marzo de 2026, sigue oficialmente programado en Doha, pero la situación logística y política en Medio Oriente mantiene en vilo a la organización.
La sede elegida es el Estadio Icónico de Lusail, escenario principal del Mundial de 2022 y con capacidad cercana a 89.000 espectadores. Sin embargo, el decreto de estado de emergencia en la región ha obligado a la UEFA y a la Conmebol a evaluar escenarios alternativos, aunque por ahora ninguna ciudad ha podido garantizar la infraestructura y la logística necesarias para albergar el evento en menos de tres semanas.
Las reuniones realizadas entre ambas confederaciones durante esta semana no produjeron una solución inmediata. El principal obstáculo no es solo mover un partido internacional, sino reconfigurar un festival completo de fútbol que ya tiene compromisos comerciales firmados y entradas vendidas.
El enfrentamiento tiene además un valor deportivo clave. Argentina llega como campeona de la Copa América y vigente campeona del mundo tras el título en el Mundial de Qatar 2022, mientras que España ganó la Eurocopa más reciente. El choque está considerado uno de los partidos de selecciones más atractivos del calendario previo al Mundial de Fútbol de 2026.
Qatar defiende la sede por acuerdos comerciales y derechos del evento
Detrás de la insistencia de Qatar por mantener la sede hay un componente económico de gran escala. La Finalissima forma parte del llamado Qatar Football Festival, un paquete de eventos que incluye al menos cinco partidos adicionales con selecciones como Selección de fútbol de Arabia Saudita, Selección de fútbol de Serbia, Selección de fútbol de Egipto y Selección de fútbol de Qatar.
Este festival deportivo implica contratos con patrocinadores, operadores turísticos, empresas de hospitality y cadenas de televisión. Según estimaciones de consultoras deportivas citadas por medios internacionales, un evento de esta escala puede mover más de US$80 millones entre derechos comerciales, venta de entradas, turismo y acuerdos de marca.
Además, miles de boletas ya fueron vendidas a aficionados de distintos continentes. Cambiar la sede implicaría abrir procesos de reembolso o validar entradas en otro país, lo que puede generar conflictos legales y costos financieros significativos para los organizadores.
El interés de Qatar también se explica por su estrategia deportiva. Tras invertir más de US$200.000 millones en infraestructura para el Mundial de 2022, el país busca mantener actividad futbolística internacional en sus estadios para sostener la rentabilidad de esas instalaciones y consolidarse como hub deportivo global.
El precedente de Wembley y el riesgo de suspensión
La Finalissima fue relanzada en 2022 con el triunfo de Argentina sobre Selección de fútbol de Italia en el Estadio de Wembley, en Londres. Ese partido reunió a más de 86.000 espectadores y generó ingresos comerciales cercanos a los US$30 millones, según cifras divulgadas por la UEFA.
Ese antecedente llevó a que algunos medios señalaran a Wembley como posible alternativa si Doha queda descartada. No obstante, la UEFA aseguró que por ahora no está evaluando oficialmente otra sede.
Mientras tanto, el calendario deportivo avanza. A menos de tres semanas del compromiso, los entrenadores Lionel Scaloni y Luis de la Fuente siguen sin claridad sobre la logística del partido, en un momento en el que las principales selecciones del mundo ya programan amistosos y concentraciones de cara al Mundial de 2026.
Si para mediados de marzo no existen garantías de seguridad ni una alternativa viable, la posibilidad de aplazar la Finalissima comienza a tomar fuerza. Sería un escenario inédito para un torneo que históricamente se ha disputado de forma esporádica desde 1985, cuando nació como la Copa Artemio Franchi.