¿Quién es el nuevo capturado por el caso del magnicidio de Miguel Uribe Turbay?

La Fiscalía General de la Nación confirmó la captura en Bogotá de Harold Daniel Barragán Ovalle, señalado de participar en la planeación del asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, crimen perpetrado el pasado 7 de junio en el barrio Modelia, en el occidente de la capital.
De acuerdo con el ente acusador, Barragán habría tenido un rol clave en la organización del ataque. Según el reporte oficial, “el detenido habría escogido al adolescente que disparó contra la víctima y coordinados aspectos logísticos relacionados con la acción criminal”. La participación de un menor de edad en este hecho constituye uno de los agravantes que serán considerados por la justicia.
La aprehensión fue ejecutada por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional. Tras su detención, Barragán Ovalle será presentado ante un juez de control de garantías para la legalización de su captura y la correspondiente imputación de cargos.
La Fiscalía anunció que le atribuirá los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, utilización de menores para la comisión de delitos y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego agravado.
Las investigaciones preliminares señalan que Barragán era uno de los hombres de confianza de Elder José Arteaga Hernández, alias elCosteño, capturado el pasado 5 de julio en la localidad de Engativá. Con él habría coordinado la planeación y ejecución del atentado contra Uribe Turbay. Asimismo, habría tenido participación en la logística del desplazamiento de otros integrantes de la organización al lugar donde se desarrolló la acción criminal.
Con esta detención, ya son siete las personas vinculadas judicialmente por el asesinato de Miguel Uribe Turbay. El exsenador permaneció cerca de dos meses hospitalizado en la Fundación Santa Fe, donde finalmente se confirmó su deceso, consecuencia del impacto de bala que recibió mientras exponía sus propuestas en el parque El Golfito, en la localidad de Fontibón.
La Fiscalía aseguró que continuará con las investigaciones para establecer las responsabilidades de otros posibles implicados y esclarecer en su totalidad las circunstancias que rodearon este hecho que conmocionó al país.
