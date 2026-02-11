Real Madrid hace las paces con la UEFA y cancela la idea de una Superliga europea

El Real Madrid, la UEFA y la European Football Clubs (EFC) anunciaron un acuerdo de principios que marca el cierre del conflicto legal derivado del proyecto de la Superliga europea. El pacto, según el comunicado oficial, busca el bienestar del fútbol europeo de clubes y permitirá resolver las reclamaciones judiciales abiertas entre las partes.
El eje del acuerdo es el respeto al mérito deportivo y el fortalecimiento de la sostenibilidad financiera de los clubes en el largo plazo. También se plantea mejorar la experiencia de los aficionados mediante el uso de tecnología en las competiciones continentales.
El entendimiento llega tras meses de negociaciones y en medio de un litigio millonario. El Real Madrid había reclamado a la UEFA más de 4.500 millones de euros por daños y perjuicios tras el freno al proyecto de la Superliga, presentado en 2021 junto a otros grandes clubes europeos.
Con este anuncio, el club presidido por Florentino Pérez da por superada una de las mayores tensiones institucionales del fútbol europeo reciente, en un contexto donde la UEFA reformó la Champions League y amplió su formato desde la temporada 2024/2025.
Acuerdo Real Madrid – UEFA: Qué implica para el negocio del fútbol europeo
El acuerdo de principios establece que, una vez se implementen los términos definitivos, se cerrarán las disputas legales relacionadas con la Superliga. Esto supone el fin de la reclamación económica del Real Madrid y la normalización de relaciones con la UEFA.
La UEFA distribuyó en el ciclo 2022/2023 más de 3.500 millones de euros entre clubes participantes en sus competiciones, según sus reportes financieros. La Champions League concentra la mayor parte de esos recursos a través de premios deportivos y derechos de televisión.
La cifra reclamada por el Real Madrid (4.500 millones de euros) supera lo que la UEFA reparte en una temporada completa. Ese contraste muestra la dimensión económica del conflicto.
El acuerdo reafirma el modelo basado en resultados deportivos para clasificar a torneos internacionales. Este punto fue central en la controversia, ya que la Superliga proponía plazas fijas para clubes fundadores, con ingresos garantizados.
En paralelo, la UEFA ha reforzado sus reglas de control financiero, limitando el gasto en salarios, fichajes y comisiones a un porcentaje de los ingresos de cada club.
Superliga europea y Florentino Pérez: el origen de la disputa
La Superliga fue anunciada en abril de 2021 por 12 clubes, entre ellos Real Madrid, Barcelona y Juventus. El proyecto planteaba una competición independiente de la UEFA, con mayor control comercial para los equipos participantes.
Florentino Pérez defendió la iniciativa como una reforma necesaria para aumentar ingresos y competir con otras industrias del entretenimiento. El negocio mundial del deporte supera los US$500.000 millones, y el fútbol es uno de sus principales motores.
La reacción institucional fue inmediata. Nueve de los 12 clubes iniciales abandonaron el proyecto días después del anuncio. Real Madrid, Barcelona y Juventus mantuvieron la defensa jurídica del modelo.
Mientras avanzaba la disputa, el Real Madrid siguió entre los clubes con mayores ingresos del mundo, superando los 800 millones de euros anuales en temporadas recientes, según reportes financieros especializados.
El acuerdo anunciado ahora no elimina el debate sobre el modelo del fútbol europeo, pero sí cierra el frente legal entre el Real Madrid y la UEFA. Para la industria, reduce la incertidumbre en un sector que mueve miles de millones de euros por derechos audiovisuales, patrocinios y transferencias.