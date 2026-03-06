Recaudo tributario habría superado los $56 billones entre enero y febrero

Las proyecciones del Pulso Tributario Bancolombia indican que, en los primeros dos meses de 2026, el recaudo tributario alcanzó los $56,1 billones, una cifra que se ubica 13,3 % por encima del registro del mismo periodo en 2025.
“Con estas cifras de recaudo, vemos un sobrecumplimiento de las expectativas del Gobierno para los ingresos tributarios de 2026 de aproximadamente $2,2 billones”, señaló la entidad financiera, argumentando que en los dos primeros meses se habían reunido el 17,9 % de los $312,8 billones fijados como meta para este año.
El informe del Grupo Cibest sugiere que los ingresos por esta vía solo en febrero fueron de $18,8 billones, un 12,8 % más que un año atrás. Vale la pena recordar que en enero, el crecimiento fue del 13,9 %, pues la cifra llegó a $37,4 billones.
El mayor crecimiento anual, de acuerdo con la información transaccional de la entidad financiera que permite modelar a nivel desagregado el recaudo por tipo de impuesto, se habría dado en los tributos de timbre (+291 %), consumo (20 %) y arancel (25 %), aunque este último estaría moviéndose por debajo de lo observado en el segundo semestre de 2025.
Por su parte, los impuestos a la gasolina y el ACPM se habrían reducido en un 48 %, mientras que el gravamen al patrimonio sería casi 16 % menor. Estos también estarían lejos de sus variaciones máximas en los últimos 12 meses.
“El mejor desempeño frente al esperado se explica por la mayor contribución generada por el impuesto de renta, IVA externo e IVA interno”, detalló el informe.
Ejecución del presupuesto estaría ganando impulso
Por otra parte, el Pulso de Ejecución de Bancolombia anticipa que, en febrero, el Gobierno habría ejecutado compromisos del Presupuesto General de la Nación (PGN) por $37 billones adicionales. Esto implica una caída del 9,1 % frente a hace un año.
Al sumar enero y febrero, los recursos comprometidos podrían ascender a $129,3 billones, según los indicadores de desempeño económico que lleva la entidad (Nowcast) enfocados en el sector de administración pública, lo que implica un cumplimiento del 23,6 % del total para 2026.
El informe concluyó que de confirmarse estas cifras se podría hablar de un sobrecumplimiento del presupuesto programado para lo corrido del año, pues para cumplir con el monto total de $547 billones, el Gobierno debió haber ejecutado $120,9 billones en febrero.
“Como resultado, se tendría un sobrecumplimiento de la meta mensual en aproximadamente $8,4 billones”, anotó Bancolombia.
—