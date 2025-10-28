Recaudo tributario superó $200 billones a septiembre, pero incumple metas del Gobierno Petro

El recaudo tributario de Colombia a septiembre de 2025 sumó $229,4 billones, un 10,9 % más que lo reportado en el mismo periodo del año pasado, según cifras de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Así, el indicador completa cuatro meses consecutivos creciendo por encima del 10 %.
Aunque los ingresos del Gobierno vía impuestos han crecido en lo corrido del año, no lo han hecho al ritmo que calculó el Ministerio de Hacienda, que espera cerrar el año con $305,5 billones, lo que significa que se ha alcanzado el 75 % de ese valor.
Tampoco alcanzan las metas mensuales de la DIAN, pues la entidad esperaba llegar a septiembre con un acumulado de $235,2 billones ($216,8 billones netos), lo que significa que le quedaron faltando $5,8 billones el mes pasado.
La cifra con corte a septiembre es más cercana a lo proyectado por el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF): $230,2 billones. También resultó ligeramente inferior a las proyecciones del Pulso Tributario Bancolombia, que anticipó que el Gobierno podría recaudar $32,4 billones solo en septiembre, basado en información transaccional, para llegar a $230 billones en el acumulado del año.
Esta diferencia entre la meta y la cifra observada mes a mes llevó a la Dirección de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá a anticipar que para todo 2025 habría un faltante entre $8 billones y $10 billones en impuestos frente a lo presupuestado, lo que significa que el recaudo se ubicaría alrededor de los $300 billones.
Los $229,4 billones que han ingresado a la DIAN (18 % del PIB) son producto del aumento vía impuestos de aduanas, principalmente, que pasaron de $29,1 billones a $37,4 billones (28,4 % más que en 2024). También creció el acumulado en los tributos de ventas (9,9 %) y retención (4,6 %).
Solo en septiembre, según la DIAN, se recaudaron $31,75 billones, un 12,6 % más que en el mismo mes en 2024, cuando la cifra fue de $28,2 billones. Estos ingresos correspondieron en su mayoría a retención en la fuente (34,6 %).
