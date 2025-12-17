Estilo de vida Restaurantes y gastronomía

Cinco recetas saludables fáciles para celebrar las reuniones navideñas

Hay opciones con frutas, vegetales y también dulces.

Por: -
Comida navideña.
Comida navideña. Foto: Envato.

Compártelo en:

Las fiestas de fin de año suelen venir con una combinación conocida: más reuniones, más comida y menos rutina. Novenas, cenas de empresa, intercambios de regalos y viajes en familia hacen que la agenda se llene y muchas veces los hábitos se queden en pausa.

Sin embargo, en esta temporada se puede disfrutar en equilibrio. Elegir mejor, cuidar las porciones y apoyarse en alimentos con valor nutricional puede marcar la diferencia para llegar a enero sin tantos cambios y manteniendo el bienestar.

Al final, diciembre puede ser un mes para sentirse bien y disfrutar con equilibrio. Incluir recetas con variedad de ingredientes, elegir bebidas con buen aporte nutricional y mantener hábitos sin consumir en exceso, ayuda a que las celebraciones se disfruten más.

También: Entrevista | The Macallan crece a doble dígito en Colombia y busca atraer más clientes a través de experiencias

Opciones de recetas para reuniones navideñas

1. Parfait navideño de yogur griego sabor natural con manzana y canela: es una buena opción para un desayuno de fin de semana o merienda antes de una novena.

Ingredientes (2 porciones)

• 2 tazas de yogurt griego, puede ser el de Alpina ($6.200 presentación personal).

• 1 manzana en cubitos.

• 2 cucharadas de avena en hojuelas o granola.

• 1 cucharada de nueces o almendras picadas.

• Canela en polvo al gusto.

• Opcional: 1 cucharadita de miel o panela rallada.

Saltea la manzana en un sartén antiadherente con un poco de agua y canela hasta que esté suave; en vasos transparentes, arma capas de yogurt griego, avena o granola, manzana y nueces, y finaliza con un toque de canela. El endulzante es al gusto.

2. Dip cremoso de yogur griego y kéfir sabor natural con vegetales crujientes: es una buena opción para abrir la cena del 24 o del 31.

Ingredientes

• 1 taza de yogurt griego sabor natural.

• ½ taza de kéfir plus Alpina sabor natural.

• Jugo de ½ limón.

• 1 diente pequeño de ajo finamente picado (opcional).

• 2 cucharadas de hierbas frescas picadas (cilantro, perejil o cebollín).

• Sal y pimienta al gusto.

• Bastones de zanahoria, pepino, apio y pimentón para acompañar.

Para la preparación, mezcla el yogurt con el kéfir hasta obtener una textura homogénea, agrega el limón, el ajo y las hierbas. Luego, sazona con sal y pimienta, y sirve en un bowl y acompaña con los vegetales crudos.

Opciones de comida navideña. Foto: Envato.
Opciones de comida navideña. Foto: Envato.

3. Natilla: un clásico de Navidad en la mesa, pero con un giro con menos cantidad de calorías.

Ingredientes (6–8 porciones)

• 1 litro de leche Alpina semidescremada (puede ser deslactosada).

• 4–5 cucharadas de fécula de maíz.

• 3–4 cucharadas de azúcar (puedes combinar con endulzantes o agregar la cantidad que prefieras).

• 1–2 astillas de canela.

• 2–3 clavos de olor.

• 1 cucharadita de esencia de vainilla.

Para la preparación, separa una taza de leche fría y disuelve en ella la fécula de maíz, mezclando bien para evitar grumos. Después, en una olla, calienta el resto de la leche con la canela, los clavos y el azúcar/endulzante, sin dejar que hierva.

Posterior a esto, retira las astillas de canela y los clavos. Agrega la esencia de vainilla y, poco a poco, la mezcla de leche con fécula, revolviendo constantemente a fuego medio-bajo.

Cocina hasta que espese y tome textura de natilla, sin dejar de mover para que no se pegue y para finalizar, vierte en un molde o en recipientes individuales, deja enfriar y refrigera hasta el momento de servir. Puedes espolvorear canela en polvo al final.

4. Brochetas de queso fresco, tomate cherry y uvas: pasabocas nutritivos en novenas, brindis o antes de la cena principal.

Ingredientes

• Queso fresco en cubos (puede ser mozarella o campesino)

• Tomates cherry.

• Uvas (rojas o verdes), lavadas.

• Palillos o pinchos pequeños de madera.

Para hacer las brochetas, se puede insertar en cada palillo un tomate cherry, un cubo de queso fresco y una uva. Luego, alterna el orden para hacerlas más llamativas y lleva a la nevera unos minutos antes de servir.

Recomendado: Restaurantes de la Guía Michelin en Tampa Bay, Estados Unidos: estos son los precios

5. Mousse de frutos rojos con yogur griego y kumis: ideal para un postre frío después de una comida principal.

Ingredientes (para 4 porciones pequeñas)

• 1 taza de yogurt griego Alpina sabor natural.

• ½ taza de kumis.

• 1 taza de frutos rojos.

• 1 sobre de gelatina sin sabor hidratada según indicaciones del empaque.

• 1–2 cucharaditas de miel o panela (opcional).

Para iniciar, licúa los frutos rojos con el kumis; después, en un bowl, mezcla con el yogurt griego, agrega la gelatina disuelta y vierte en vasitos y refrigera al menos 2 horas.

Síguenos en nuestro canal de noticias de WhatsApp - ValoraAnalitik.com
Tags: Entretenimiento y diversión
Inscríbete a nuestro boletín de noticias
Síguenos en WhatsApp channels
¿Ya eres Premium? Suscríbete acá

También te puede interesar:

Comienza a escribir y presiona enter para buscar