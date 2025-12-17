Cinco recetas saludables fáciles para celebrar las reuniones navideñas

Las fiestas de fin de año suelen venir con una combinación conocida: más reuniones, más comida y menos rutina. Novenas, cenas de empresa, intercambios de regalos y viajes en familia hacen que la agenda se llene y muchas veces los hábitos se queden en pausa.
Sin embargo, en esta temporada se puede disfrutar en equilibrio. Elegir mejor, cuidar las porciones y apoyarse en alimentos con valor nutricional puede marcar la diferencia para llegar a enero sin tantos cambios y manteniendo el bienestar.
Al final, diciembre puede ser un mes para sentirse bien y disfrutar con equilibrio. Incluir recetas con variedad de ingredientes, elegir bebidas con buen aporte nutricional y mantener hábitos sin consumir en exceso, ayuda a que las celebraciones se disfruten más.
Opciones de recetas para reuniones navideñas
1. Parfait navideño de yogur griego sabor natural con manzana y canela: es una buena opción para un desayuno de fin de semana o merienda antes de una novena.
Ingredientes (2 porciones)
• 2 tazas de yogurt griego.
• 1 manzana en cubitos.
• 2 cucharadas de avena en hojuelas o granola.
• 1 cucharada de nueces o almendras picadas.
• Canela en polvo al gusto.
• Opcional: 1 cucharadita de miel o panela rallada.
Saltea la manzana en un sartén antiadherente con un poco de agua y canela hasta que esté suave; en vasos transparentes, arma capas de yogurt griego, avena o granola, manzana y nueces, y finaliza con un toque de canela. El endulzante es al gusto.
2. Dip cremoso de yogur griego y kéfir sabor natural con vegetales crujientes: es una buena opción para abrir la cena del 24 o del 31.
Ingredientes
• 1 taza de yogurt griego sabor natural.
• ½ taza de kéfir plus Alpina sabor natural.
• Jugo de ½ limón.
• 1 diente pequeño de ajo finamente picado (opcional).
• 2 cucharadas de hierbas frescas picadas (cilantro, perejil o cebollín).
• Sal y pimienta al gusto.
• Bastones de zanahoria, pepino, apio y pimentón para acompañar.
Para la preparación, mezcla el yogurt con el kéfir hasta obtener una textura homogénea, agrega el limón, el ajo y las hierbas. Luego, sazona con sal y pimienta, y sirve en un bowl y acompaña con los vegetales crudos.
3. Natilla: un clásico de Navidad en la mesa, pero con un giro con menos cantidad de calorías.
Ingredientes (6–8 porciones)
• 1 litro de leche Alpina semidescremada (puede ser deslactosada).
• 4–5 cucharadas de fécula de maíz.
• 3–4 cucharadas de azúcar (puedes combinar con endulzantes o agregar la cantidad que prefieras).
• 1–2 astillas de canela.
• 2–3 clavos de olor.
• 1 cucharadita de esencia de vainilla.
Para la preparación, separa una taza de leche fría y disuelve en ella la fécula de maíz, mezclando bien para evitar grumos. Después, en una olla, calienta el resto de la leche con la canela, los clavos y el azúcar/endulzante, sin dejar que hierva.
Posterior a esto, retira las astillas de canela y los clavos. Agrega la esencia de vainilla y, poco a poco, la mezcla de leche con fécula, revolviendo constantemente a fuego medio-bajo.
Cocina hasta que espese y tome textura de natilla, sin dejar de mover para que no se pegue y para finalizar, vierte en un molde o en recipientes individuales, deja enfriar y refrigera hasta el momento de servir. Puedes espolvorear canela en polvo al final.
4. Brochetas de queso fresco, tomate cherry y uvas: pasabocas nutritivos en novenas, brindis o antes de la cena principal.
Ingredientes
• Queso fresco en cubos (puede ser mozarella o campesino)
• Tomates cherry.
• Uvas (rojas o verdes), lavadas.
• Palillos o pinchos pequeños de madera.
Para hacer las brochetas, se puede insertar en cada palillo un tomate cherry, un cubo de queso fresco y una uva. Luego, alterna el orden para hacerlas más llamativas y lleva a la nevera unos minutos antes de servir.
5. Mousse de frutos rojos con yogur griego y kumis: ideal para un postre frío después de una comida principal.
Ingredientes (para 4 porciones pequeñas)
• 1 taza de yogurt griego Alpina sabor natural.
• ½ taza de kumis.
• 1 taza de frutos rojos.
• 1 sobre de gelatina sin sabor hidratada según indicaciones del empaque.
• 1–2 cucharaditas de miel o panela (opcional).
Para iniciar, licúa los frutos rojos con el kumis; después, en un bowl, mezcla con el yogurt griego, agrega la gelatina disuelta y vierte en vasitos y refrigera al menos 2 horas.