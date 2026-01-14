Recibo de la energía en Colombia podría salir hasta 80 % más barato con sencilla práctica

A pesar de que los datos oficiales en Colombia indicaron que el costo de la energía eléctrica no reportó aumentos en la inflación en 2025, muchos hogares pueden sentir que cada vez es más difícil pagar recibos de la luz. Es por ello que, aquí se presentan algunas claves para ahorrar dinero y pagar menos en las facturas.
El Fondo Mundial para la Naturaleza destacó estrategias como pasarse a bombillos LED, que consumen entre seis y siete veces menos que uno tradicional y duran más tiempo. El ahorro podría llegar hasta 80 % en este segmento. Es importante considerar, además, que deben desconectarse los aparatos que no se están utilizando, y aquí el ahorro puede ser de hasta 10 % del consumo normal.
Un elemento importante es usar la lavadora con carga completa, con el fin de reducir el número de lavados. A la vez, debe ubicar la nevera lejos de estufas y microondas, ya que si estos electrodomésticos están cerca, la fuente de calor de hornos y microondas obligará al compresor de la nevera a trabajar de manera constante, según lo manifestó la organización.
Otra de las técnicas es mantener limpias las lámparas, ya que una de ellas en mal estado puede perder hasta 50 % de su luminosidad. Al limpiarlas, se pueden utilizar focos de menor potencia y ahorrar hasta 20 % en el consumo. A esto se adiciona un dato simple, pero esencial: si no se necesitan las bombillas, es mejor dejarlas apagadas en el día.
Para las personas que utilizan aire acondicionado, lo más recomendable es apagarlo cuando no se está en casa. Si se vive en una zona con altas temperaturas, una alternativa es abrir una ventana o una puerta con el fin de evitar que el calor se condense en el espacio.
“Existen opciones estructurales y otras coyunturales. Dentro de las estructurales están la sustitución de electrodomésticos por otros más modernos y eficientes en ahorro, entre los que se destacan principalmente las neveras, las lavadoras, las secadoras, las estufas, los hornos y los televisores. En esta opción también está el cambio de energía a otro energético, como el gas natural, en estufas, secadoras, hornos y chimeneas”, expresó Julio César Vera, presidente de XUA Energy y experto del sector.
Otro elemento destacado por el analista es dejar apagadas las luces en las habitaciones o espacios que se encuentran desocupados. También recomendó apagar las luces de patios o rejas externas durante la noche, o incluso pensar en el uso de temporizadores con el fin de hacer más eficiente el consumo.
La conclusión es que, si se quiere ahorrar dinero mes a mes en las facturas, la estrategia pasa por contar con electrodomésticos más eficientes, optimizar su uso o incluso considerar opciones más económicas para cocinar, como el gas natural o el gas licuado de petróleo.
