Reconocido restaurante en Bogotá anunció cierre de operaciones en concurrido centro comercial

Uno de los restaurantes con mayor presencia en el centro comercial Portal 80 anunció que cerrará definitivamente su sede en este complejo de la capital del país. La noticia fue confirmada por Cero Pollito, una de las marcas de comida vegana más reconocidas de Bogotá, que comunicó que el próximo 30 de agosto de 2025 finalizará sus operaciones en este punto de venta.
La decisión, según explicaron sus fundadoras, obedece a los resultados obtenidos en este local, los cuales no alcanzaron las metas proyectadas. No obstante, aclararon que el cierre no debe interpretarse como un retroceso empresarial, sino como parte de un proceso de aprendizaje en el desarrollo del proyecto. “Este cierre representa un paso necesario dentro de nuestra experiencia. Hemos aprendido de los retos que enfrentamos en Portal 80 y estamos preparados para continuar”, señaló una de las voceras de la marca.
La representante también expresó su agradecimiento a los clientes que respaldaron el restaurante durante su permanencia en el centro comercial. “Estamos muy agradecidos con quienes nos acompañaron, quienes nos llevaban a sus familias, a sus amigos o nos visitaban de manera frecuente. Ese apoyo nos llenó y nos motivó a seguir adelante”, afirmó.
¿Por qué cerrará restaurante Cero Pollito del comercial Portal 80?
De acuerdo con la directiva, uno de los factores que incidió en el bajo desempeño del local fue su ubicación dentro del centro comercial. Pese a las campañas de promoción realizadas, el flujo de visitantes no alcanzó el nivel esperado. En ese sentido, resaltó la importancia de reaccionar con prontitud ante situaciones adversas: “Es mejor tomar decisiones rápidas. En este caso, no significa el final de Cero Pollito, sino una reubicación. Ya tenemos proyectado un segundo punto de venta que estará en funcionamiento en poco tiempo”.
Aunque aún no se ha confirmado qué marca asumirá el local que dejará disponible la cadena vegana, se espera que otro restaurante ocupe el espacio en las próximas semanas, dado el interés que generan estos establecimientos en centros comerciales de alta afluencia.
Cero Pollito se ha posicionado en Bogotá como una propuesta de comida rápida vegana que responde a una tendencia en expansión dentro del país: la búsqueda de alternativas gastronómicas libres de productos de origen animal. Su menú está basado en ingredientes vegetales y ofrece una variedad de opciones como hamburguesas, empanadas, sándwiches, tortillas y postres. Esta oferta le ha permitido diferenciarse en un mercado cada vez más competitivo, donde la demanda por propuestas saludables y sostenibles continúa en aumento.