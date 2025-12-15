El Directorio del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) reeligió al ex ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, Sergio Díaz-Granados como presidente ejecutivo para el período 2026-2031. La decisión fue adoptada por los países accionistas y da continuidad al mandato que inició en 2021.
Durante el primer período de Díaz-Granados, CAF registró un aumento significativo en el volumen de operaciones. Las aprobaciones anuales de financiamiento superaron los US$16.000 millones, lo que consolidó a la entidad como uno de los principales proveedores de crédito multilateral para América Latina y el Caribe.
Uno de los hechos más relevantes fue la capitalización por US$7.000 millones, la más alta en la historia del banco. Este fortalecimiento patrimonial amplió la capacidad de CAF para financiar proyectos de infraestructura, acción climática, transición energética y desarrollo social, así como para responder a choques externos y necesidades contracíclicas de los países miembros.
En materia de riesgo crediticio, la institución alcanzó su mejor desempeño histórico. S&P Global Ratings elevó la calificación de CAF a AA+, con mejoras en su solidez financiera, estructura de capital y gobierno corporativo.
Expansión regional y nuevos países miembros
Otro eje de la gestión fue la ampliación de la base de países accionistas. En este período, CAF incorporó nuevos miembros en Centroamérica y el Caribe y concretó el regreso de Chile como socio pleno.
Costa Rica, El Salvador, Honduras, República Dominicana y Guatemala se sumaron como accionistas en Centroamérica, mientras que en el Caribe ingresaron países como Barbados, Antigua y Barbuda, Bahamas y Granada.
La incorporación de nuevos países permite ampliar el acceso a financiamiento, cooperación técnica y herramientas de conocimiento, además de facilitar el desarrollo de proyectos regionales y transfronterizos en áreas como infraestructura, comercio e integración económica.
Prioridades para el nuevo período
De cara al período 2026-2031, CAF ha planteado como prioridades:
- El crecimiento de su cartera.
- Una mayor participación del sector privado en sus operaciones.
- El fortalecimiento del financiamiento climático y sostenible.
La entidad también anunció planes para aumentar la proporción de operaciones verdes y canalizar recursos hacia proyectos de energías renovables, movilidad sostenible, adaptación al cambio climático y conservación ambiental, en línea con los compromisos asumidos en foros internacionales.