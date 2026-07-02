Reestablecer línea de crédito con el FMI y recuperar confianza inversionista, las prioridades del nuevo minHacienda

El ministro de Hacienda designado, Miguel Gómez, reveló que su estrategia para el manejo de las obligaciones financieras del país está centrada en el reperfilamiento de la deuda y el retorno a la disciplina fiscal para calmar a los mercados internacionales.
Un pilar fundamental para será la recuperación de la confianza de los inversionistas y las agencias multilaterales. Gómez señaló en entrevista con Portafolio que es una prioridad restablecer relaciones normales con entidades como el Fondo Monetario Internacional (FMI).
“Uno siempre tiene que tener acceso y tiene que tener conversaciones abiertas, permanentes con las agencias multilaterales porque son un recurso financiero importante”, dijo.
Incluso criticó que el gobierno Petro cancelara la línea de crédito flexible con el FMI antes de que el organismo lo hiciera debido al deterioro macroeconómico del país. Para el nuevo jefe de la cartera, normalizar las relaciones con estos agentes es esencial para financiar la economía y mejorar la percepción de riesgo.
“Esta facilidad está reservada para países que cumplen una serie de requisitos muy estrictos en términos de comportamiento macroeconómico. Nosotros sí queremos tener todas esas puertas abiertas porque son necesarias y porque adicionalmente ellas nos permiten recuperar confianza en los aliados internacionales porque su peso es muy alto. Entonces vamos a dedicarnos a eso”, señaló.
El desafío de los déficits gemelos y la deuda pública
El panorama que recibe el nuevo ministro incluye lo que en teoría económica se denomina déficits gemelos: un alto déficit fiscal, que a abril va en $45,1 billones, sumado a un déficit comercial que el año pasado alcanzó los US$16.400 millones. Ambos deben ser financiados, lo que presiona las cuentas públicas.
Sin embargo, el economista fue enfático en que el nuevo gobierno no buscará una renegociación de la deuda, sino una mejora en sus condiciones técnicas.
La principal apuesta de Gómez consiste en sustituir las obligaciones de corto plazo, que fueron contratadas por la administración saliente a tasas de interés muy elevadas, por nuevos papeles de deuda. El objetivo es obtener un mayor plazo de vencimiento y, en la medida de lo posible, tasas de interés más bajas que reduzcan el costo del servicio de la deuda, el cual actualmente se considera muy alto.
Según el ministro, el mercado ya ha empezado a reaccionar positivamente a la elección del nuevo gobierno, registrando una caída en las tasas de interés en las últimas semanas. Esta mejora en el entorno financiero facilitaría la ejecución de estas operaciones de sustitución.
Otras deudas del gobierno y repatriación de pensiones
Además de la deuda soberana, Gómez identificó pasivos críticos en el sector energético, particularmente con los generadores y plantas térmicas que debe ser saldada o financiada para evitar un apagón ante el fenómeno de El Niño, y en el sector salud, donde hay «cuentas por pagar enormes», según dijo, debido a retrasos en el ajuste de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).
Finalmente, el ministro calificó como una trampa la intención del gobierno saliente de traer al país los recursos que los fondos de pensiones tienen invertidos en el exterior.
Según Gómez, esta medida busca obligar a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) a liquidar inversiones, posiblemente a pérdida para los ahorradores, con el fin de destinar ese dinero a deuda pública para seguir financiando el gasto y el déficit fiscal del Estado.
El economista aseguró que considera estas medidas inconvenientes y reveló que están bajo discusión en el nuevo equipo de gobierno.
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