Reforma tributaria de Petro sigue sin definirse: Hay nueva fecha para debate

La discusión de la reforma tributaria del gobierno Petro vivió un nuevo bloqueo este miércoles, luego de que las Comisiones Económicas Conjuntas levantaran la sesión por falta de quórum.
Esto en medio de un debate marcado por la tensión entre las diferentes comisiones presentes en el Congreso por medio de acusaciones cruzadas. El debate, que había sido reanudado a petición de varios congresistas, quedó suspendido hasta el próximo martes.
El episodio se produjo pocas horas después de que varias senadoras del Partido Liberal y del Centro Democrático retiraran sus firmas de la ponencia que buscaba archivar la reforma, un giro que cambió el rumbo del trámite legislativo y abrió nuevamente la puerta a su discusión.
Se levanta la sesión por falta de quórum para votar
Tras la solicitud de algunos congresistas, las Comisiones Económicas retomaron la discusión con la intención de avanzar en la votación. Sin embargo, al momento de verificar la asistencia, no había el número mínimo de legisladores para decidir sobre la reforma o sobre el articulado de archivaba o no. Ante la imposibilidad de votar, el presidente de las Comisiones decidió levantar la sesión y fijar una nueva fecha.
Recomendado: Gobierno Petro propone eliminar impuestos a la cerveza y revivir prohibición de deducción de regalías para salvar su tributaria
La falta de quórum reflejó el profundo desacuerdo interno entre partidos y mostró que, incluso después del retiro de firmas, el Congreso no tiene una mayoría clara para avanzar. También dejó en evidencia que varios congresistas se retiraron del recinto, mientras otros optaron por no registrarse para evitar que la votación se llevara a cabo.
Así las cosas, la discusión del próximo martes definirá el futuro de una reforma que podría impactar tarifas, exenciones, renta empresarial, tributos al consumo entre otras medidas.