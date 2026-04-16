Los puntos de regasificación son infraestructuras clave para recibir gas natural importado. Actualmente, Colombia cuenta con uno en Cartagena, que es la Sociedad Portuaria El Cayao (SPEC). Sin embargo, en medio de las crecientes preocupaciones por la seguridad energética, surgió la apuesta por una segunda regasificadora también en Cartagena: Puerto Bahía.
La iniciativa es impulsada por la compañía energética Frontera Energy, que pondrá esta infraestructura a disposición para que sea operada por Ecopetrol. Con el objetivo de conocer los detalles regulatorios y las licencias que requiere el proyecto para hacerse realidad, el presidente de Frontera, Orlando Cabrales, habló sobre los avances de la iniciativa y explicó por qué esta infraestructura podría convertirse en una pieza clave para el sistema energético colombiano.
¿Cómo van los procesos de licenciamiento ambiental con la ANI y también con la ANLA para el proyecto de Puerto Bahía?
Bueno, el primero, el puerto ya se construyó hace más de 10 años, está en operación. Es un puerto, una inversión de US$650 millones, que tiene varias líneas de negocios. El puerto cuenta con una licencia ambiental para hidrocarburos y tiene una concesión con la ANI, con la Agencia Nacional de Infraestructura. Entonces, esas concesiones, esas licencias ya existen.
Lo que habría que hacer son unos giros menores. En el caso de la ANLA, es un giro menor a la licencia ambiental, que hemos tenido buena respuesta por parte de la ANLA, ha sido muy receptiva, hemos entregado toda la información técnica que nos han pedido, y yo creo que eso va por buen camino. Pero en la parte de la ANI, donde esos cambios menores, lo que se llama técnicamente una modificación sustancial de la concesión, que involucra las actividades menores que tendríamos que hacer en la zona concesionada, que es básicamente la parte marítima, ahí sí necesitamos mayor celeridad por parte de la ANI.
¿En cuánto esperan que salga este proceso?
La apuesta que estamos haciendo con Ecopetrol es empezar a entregar ese gas en diciembre de este año (2026), sujeto, por supuesto, a que estos permisos menores salgan antes de que termine este mes.
¿Cuáles son las características de la FSRU (Floating Storage Regasification Unit)?
Esto es una unidad flotante, va a estar en la Bahía de Cartagena durante el tiempo previsto en el contrato, que son siete años. Es una unidad que recibe el gas natural licuado. El gas natural, para poder facilitar el transporte a través de barcos, se licúa en el sitio de origen, y lo que hace esta facilidad es regasificarlo, es decir, volverlo nuevamente a estado gaseoso, y almacenarlo.
También tiene una capacidad de almacenamiento importante el mismo barco. Entonces, él recibe de otro barco que trae el gas licuado, lo vuelve a estado gaseoso, lo almacena y lo manda por la tubería, por el gasoducto.
¿Qué le falta a este proyecto para concluir?
Faltaría el barco, que está avanzada la negociación para terminarla. Obviamente, necesitamos los permisos que acabo de comentar. Y hacer la conexión al sistema, a la refinería, y al sistema ya está construida, es una de las ventajas competitivas que tiene el puerto.
Habría que hacer una línea interna dentro del puerto de dos kilómetros. Para conectarla con el punto dentro del puerto, que ya va a la Refinería de Cartagena, y estamos a unos 200 metros de la entrada al sistema nacional de transporte.
Y para que ustedes logren esos 400 millones de pies cúbicos dentro de tres años, ¿qué infraestructura necesitan completar aparte de la existente?
Nada más.
¿Ya tienen lo de Promigas?
Ya Promigas lo que nos ha dicho es que está en capacidad de recibir 400 millones de pies cúbicos en la estación Mamonal.
¿Cuánto esperan en ingresos de esta regasificadora?
¿Ingresos por concepto de la infraestructura? Como no he hablado del mercado sobre eso, no puedo hablar antes, como somos empresa pública, no he comentado nada de esto al mercado. Después de que lo haga al mercado, podemos hablar de eso, pero mientras tanto, no.
¿Ecopetrol está en el proceso de comercialización y ustedes están en la infraestructura?
Sí, lo que hace Puerto Bahía es un servicio de infraestructura, solamente de infraestructura. Ya la comercialización de la molécula del gas en el mercado internacional y la venta en el mercado local la hace Ecopetrol.
¿Y cómo se dividirían ustedes los márgenes del negocio?
Nosotros no participamos en la comercialización, nosotros solamente prestamos un servicio de infraestructura, solamente eso, a siete años. Ecopetrol se encarga de la parte de la molécula.
¿Qué desea añadir sobre este punto de regasificación?
Creo que es un proyecto estratégico para el país. Es muy importante que el país haga esto pronto. No podemos permitir que el déficit siga creciendo y no demos una solución de abastecimiento.
¿Entonces, el país quedaría con dos regasificadoras en 2026, SPEC y Puerto Bahía?
Así es.