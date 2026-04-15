Juan Carlos Hurtado, presidente encargado de Ecopetrol, manifestó que en el proyecto de regasificación de Puerto Bahía, ubicado en Cartagena, 13 de 44 compañías fueron asignadas para el proceso de subasta o comercialización, al tiempo que indicó que su entrada en operación se daría en diciembre de 2026.
Por su parte, el presidente de Frontera Energy, Orlando Cabrales, manifestó que en Puerto Bahía no solo habrá una terminal para la recepción de gas natural licuado, sino que también recibirá crudos, productos refinados y gas licuado de petróleo (GLP), y además podrá ser una terminal de exportación.
A la vez, la compañía afirmó que sus contenedores y proyectos de carga en general reciben otros productos, por ejemplo, del sector automotor.
Detalles del proyecto de la regasificadora de Puerto Bahía
Según lo dijo Cabrales, se está avanzando en las fases de la construcción de una terminal de GLP refrigerada. Luego indicó que habrá una segunda fase de entre US$50 millones y US$60 millones que incluirá la construcción de un tanque refrigerado para este energético.
Esto significa que Colombia podría tener, con esta terminal de Puerto Bahía, una primera instalación para la importación de GLP, la cual almacenaría hasta 20.000 toneladas y tendría capacidad de despacho con instalaciones de carga para camiones, y se pondría en marcha en 2027 o incluso podría tener una entrada en 2026.
De otro lado, el empresario indicó que la Unidad Flotante de Regasificación (FSRU por sus siglas en inglés) de Puerto Bahía llegaría en diciembre de 2026 con una inversión que alcanzó los US$80 millones.
“Ya tenemos negociaciones avanzadas para tener el FSRU y tenemos una alianza con Ecopetrol para contar con una capacidad de regasificación de 126 millones de pies cúbicos diarios en los primeros dos años, y a partir del tercer año, de 300 o 400 millones de pies cúbicos para permitir la entrada del gas natural licuado”, expresó Cabrales frente al punto de Puerto Bahía.