Relevante | Procuraduría investigaría al ministro de Hacienda y al director de Crédito Público por manejo de la deuda

La Procuraduría General de la Nación recibió de manera formal por parte de la Contraloría una serie de hallazgos con incidencia disciplinaria contra el ministro de Hacienda de Colombia, Germán Ávila, y el director de Crédito Público, Javier Cuellar, tras llevar a cabo auditorías que dejaron en evidencia un manejo cuestionable de la deuda pública que compromete la estabilidad fiscal del país.
La investigación disciplinaria que asumirá el Ministerio Público se centra en tres pilares que la Contraloría considera una vulneración a la normativa y al correcto direccionamiento económico del Estado.
En primer lugar, se cuestiona la sobreadjudicación de deuda. Según la contralora delegada Jenny Lindo, el Gobierno aumentó el límite de emisión de cada Título de Tesorería (TES) del 50 % al 100 %, permitiéndose así adquirir compromisos financieros por encima de los límites históricos.
En segundo lugar, se detectó un encarecimiento injustificado de la deuda. El equipo auditor determinó que el MinHacienda trajo a tiempo presente deudas que originalmente tenían tasas de interés bajas, reemplazándolas por nuevas obligaciones con tasas de entre el 13 % y el 15 %, las más altas de la historia reciente.
Esto implica que el Estado terminará pagando intereses mucho más costosos por obligaciones que ya estaban pactadas en mejores condiciones, de acuerdo con la funcionaria.
Finalmente, la investigación abarca la concentración crítica de vencimientos de títulos programados para los años 2026, 2029 y 2030, lo que genera una presión financiera extrema para el corto y mediano plazo.
Los hallazgos más recientes
El reporte más reciente de la Contraloría, emitido este 2 de julio, agrava el panorama al advertir que la sostenibilidad del Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2026 está en riesgo. De los $555,72 billones presupuestados, aún faltan por financiar el 54,5 % ($303 billones).
Además, se reveló que existe un hueco de $32 billones en el recaudo tributario respecto a las metas presupuestales y que, en solo seis meses, el Gobierno ya ha consumido el 76 % de su cupo de endeudamiento anual, comprometiendo $64,79 billones.
Esta situación no es nueva. Ya en mayo, la Contraloría había notificado al ministro Ávila sobre estas observaciones disciplinarias. En aquel momento, se advirtió que la reciente adjudicación de TES se realizó con tasas 68 puntos básicos por encima de las subastas previas, reflejando un deterioro en las condiciones de financiamiento.
A pesar de que los funcionarios presentaron sus respectivos descargos para intentar desvirtuar los hallazgos, el equipo auditor de la Contraloría confirmó las irregularidades, señalando que las explicaciones no fueron suficientes para justificar el encarecimiento de la deuda y el riesgo de un posible detrimento patrimonial futuro.
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