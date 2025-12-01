Remesas a Colombia superaron los US$10.000 millones con corte a octubre de 2025

En octubre de 2025, los trabajadores colombianos en el exterior enviaron US$1.092,10 millones en remesas al país, según estadísticas del Banco de la República.
Las transferencias hechas en el décimo mes del año son 5,4 % más altas que las del mismo periodo en 2024, a pesar de que no lograron superar los US$1.158 millones de julio, la cifra mensual más alta desde que se llevan registros.
El informe más reciente de Raddar destacó las remesas como una de las fuentes de gasto de los hogares, participando con un 4,4 % del total, sin embargo, señaló que han venido cayendo.
“Después de 17 meses, las remesas volvieron a presentar un aporte negativo al cambio del gasto, posiblemente relacionado con la apreciación del peso colombiano. En octubre, la tasa de cambio promedió $3.857, completando dos meses por debajo de $4.000”, dice el documento.
Este dato también ha sido determinante para entender la dinámica de los flujos de dólares a la economía, de acuerdo con el Banco de Bogotá, junto con los ingresos por exportaciones de mineroenergéticos e incluso la monetización de los recursos que consiguió el Ministerio de Hacienda en el marco de su estrategia de endeudamiento.
La entidad también destacó este factor como una fuente de ingresos no laboral sólida, junto con las transferencias gubernamentales, los arriendos, los ingresos por turismo, la venta de café, entre otras.
Así, en lo corrido del año, estas transferencias suman US$10.854,19 millones y superan por US$1.037 millones las que se registraban para el mismo periodo en 2024, cuando fueron de US$9.716,63 millones (11,7 % más).
