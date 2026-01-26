Renunció el presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos; CREG volvió a quedar incompleta

Se confirmó la renuncia del presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Orlando Velandia. El funcionario venía ejerciendo el cargo desde noviembre de 2023 y también se desempeñaba como comisionado experto de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).
Fuentes le confirmaron a este medio que efectivamente se dio la renuncia del funcionario, aunque no se confirmaron las causas directas por las cuales habría ocurrido.
Lo que se ha mencionado hasta la fecha es que el viernes 23 de enero de 2026, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, recibió la carta de Velandia. Todo este panorama se habría dado, porque fue la misma Casa de Nariño la que le pidió abandonar el cargo tras la polémica desatada por las cesiones en el contrato del bloque Sinú-9 que opera en Colombia, dijo El Tiempo.
La CREG vuelve a estar incompleta
Como se mencionó anteriormente, Velandia pertenecía a este organismo, que es clave para la regulación conforme a la política pública que tenga el Gobierno en materia energética. Esta entidad debe contar con seis comisionados expertos. Recientemente, el ministro Palma, en representación del Gobierno colombiano, nombró a dos comisionadas, pero la salida de Velandia vuelve a dejar incompleta la entidad.