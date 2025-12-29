Aprueban cesión de bloque Sinú-9 con alto potencial de gas en Colombia: ¿quiénes son los nuevos dueños?

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) informó que se aprobó la cesión del contrato de exploración y producción del bloque Sinú-9, localizado Sinú-San Jacinto en Córdoba (Colombia). La entidad agregó que lo anterior se hizo por los resultados positivos de los pozos exploratorios Mágico-1X y Brujo-1X, lo que registra previsiones de producción de gas en 21 millones de pies cúbicos al día. Las reservas brutas del campo ascienden a 26.700 millones de pies cúbicos de gas.
De igual forma, indicó que el cesionario Maurel & Prom, compañía de exploración y producción de petróleo y gas, tiene las capacidades para que este activo continúe en operación. Tras el cierre de esta transacción, NG Energy conservará una participación no operativa de 39 % en el bloque, mientras que Maurel & Prom tendrá 61 % restante.
La agencia también expresó que la compañía mencionada tiene una trayectoria de 200 años en el mercado y específicamente en Colombia, de dos décadas.
También se hizo mención de que Maurel & Prom está listada en la Bolsa de París (Euronext) y tiene experiencia en América Latina y África.
La entidad afirmó que el 20 de marzo de 2025 se realizó la solicitud de cesión. El 22 de abril la Procuraduría se involucró en el seguimiento de las actuaciones en el bloque. Para luego indicar que no tiene competencia para dirimir reclamaciones de terceros en el contrato, sino que esto deberá resolverse en tribunales administrativos y judiciales.
Antecedentes en el bloque Sinú
Información de Univisión Investiga reveló que, en agosto de 2025, inversionistas aseguraron que fueron excluidos en el proceso anteriormente mencionado. El objetivo de todo esto habría sido el favorecimiento en el proceso a Maurel & Prom. El consorcio estaba conformado por Clean Energy Resources (operador), Mkms Enerji y la mexicana Oleum Energy.
Según la información, los empresarios vincularon en una denuncia penal por prevaricato por omisión al presidente de la ANH, Orlando Velandia.
Los inversionistas manifestaron que una cesión implicaría un costo fiscal para el Estado, puesto que el cierre de este proceso lo despojaría de los respaldos legales de los que dispone frente a eventuales incumplimientos e irregularidades en el proyecto. Además, cuestionaron el comportamiento de la agencia al aprobar un traspaso millonario sin esperar los hallazgos de la Contraloría.
Decisiones previas de inversión
A mediados de enero de 2025, Maurel & Prom anunció la compra de 40 % de la participación del bloque. En el documento presentado se añadió que tendría un plazo de 12 meses, a partir del cierre, para adquirir 5 % adicional del proyecto de NG Energy.
La adquisición de casi la mitad de la licencia del gas de Sinú ascendió a US$150 millones.
