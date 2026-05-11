Colombina dio a conocer sus resultados financieros y operativos correspondientes al primer trimestre de este año, en los que dejó ver el efecto de la revaluación del peso colombiano, compensados por un buen desempeño operativo y una sólida rentabilidad.
De acuerdo con la compañía de alimentos, en el periodo entre enero y marzo de 2026 los ingresos consolidados sumaron $824.446 millones, con una leve disminución de 0,4 % frente al mismo corte del año pasado.
Al distribuir los ingresos por geografías, en el mercado nacional la cifra alcanzó $517.326 millones, superando en un 7 % al mismo periodo de 2025. En el caso de las ventas internacionales, llegaron a $307.120 millones con una caída de 11 %.
La utilidad operacional creció 16 % y se ubicó en $76.761 millones y la ganancia antes de impuestos fue de $27.224 millones, superior en 11 % a la reportada en los primeros tres meses de 2025.
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Al mirar la utilidad neta, se evidencia una caída de 25 % pues llegó hasta $21.011 millones. Por su parte, el Ebitda se ubicó en $107.973 millones, creciendo un 15 %, con una mejora en su margen, pasando del 11,3 % al 13,1 %.
Factores que pesaron en el resultado de Colombina
La compañía indicó que frente a la economía nacional “se presenta un escenario ambivalente”, dado por mayores ingresos por exportaciones de petróleo y la dependencia de insumos importados que generan presiones inflacionarias.
En este sentido, se advirtió que los mayores precios del petróleo podrían ocasionar en los próximos meses incrementos en algunas materias primas.
Además, se mencionó que la inflación acumulada del 2026 es del 3,05 % y la anual se ubicó en 5,56 %, siendo la más alta registrada en la región (datos al cierre del trimestre, según el reporte de Colombina).
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En el caso de la tasa de cambio, al 31 de marzo, 2026 cerró en $3.669,96, que corresponde a una revaluación del 2,3 % en lo corrido del año y 12,5 % en los últimos 12 meses.
También se tuvo en cuenta la tasa de interés de intervención del Banco de la República, que se fijó en 11,25 % “continuando con la política de no reducirla como mecanismo para frenar la inflación”.
Sobre el mercado internacional, al cierre del primer trimestre de 2026 la economía mundial “se encuentra en una fase de vulnerabilidad crítica debido principalmente a la escalada bélica entre Estados Unidos e Irán”.
El principal canal de transmisión ha sido el mercado energético y las rutas comerciales del Golfo Pérsico.
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