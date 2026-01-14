Reunión de Petro con Trump en EE. UU. se realizará el 3 de febrero

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó este miércoles en Consejo de Ministros que la reunión que tendrá con Donald Trump en Washington se realizará el próximo 3 de febrero.
“Ya veremos los resultados, es determinante. Mi intención es que el colombiano no sufra y esté tranquilo”, anotó.
La confirmación de la fecha de la reunión se da una semana después de que el propio jefe de Estado hablara con el mandatario estadounidense y revelara que se desescalaban las tensiones que traían desde hace meses.
En ese momento, Petro indicó que fue invitado a la Casa Blanca, para lo cual los cancilleres de ambos países organizarían los trámites necesarios para llevar a cabo el encuentro.
Entre tanto, Trump afirmó: «Fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien llamó para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido. Agradecí su llamada y su tono, y espero reunirme con él en un futuro cercano».
Llamada con Delcy Rodríguez y reunión con María Corina Machado
Durante este miércoles, también se confirmó que Donald Trump sostuvo una llamada con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. El mandatario señaló que tuvo una “gran conversación” y expresó que se tendrá toda la disposición para que haya la transición al interior del nuevo gobierno venezolano, tras la caída de Nicolás Maduro, cuando tropas estadounidenses lo capturaron en Caracas el 3 de enero de 2026.
Lo que se ha conocido hasta la fecha es que el gobierno estadounidense está interesado en las reservas de petróleo de Venezuela, que son las más grandes del mundo, incluso por encima de las que tienen Arabia Saudita, Irán o Qatar.
Por su parte, la administración venezolana, que a su vez es heredera del oficialismo desde la época del expresidente Hugo Chávez, haría concesiones políticas de manera progresiva.
Otras temáticas que habrían podido abordarse en la llamada telefónica fueron asuntos relacionados con minerales, seguridad nacional y comercio, lo que Trump calificó como “un tremendo progreso”.
Cabe señalar que tras la caída de Maduro del poder fue Rodríguez quien asumió el liderazgo en Venezuela. Frente a este panorama, Trump ha señalado que EE. UU. mantendría la supervisión de ese país durante años.
También afirmó que la flota instalada en el Caribe no se vería mermada como posible efecto disuasorio frente al gobierno de Venezuela. Pese a que las reservas de petróleo han sido el tema fundamental tras la incursión estadounidense en territorio venezolano, también se abordó el tema de los presos políticos.
France 24 señaló que, en un conteo realizado por AFP y con base en datos de ONG, hasta la fecha 70 personas fueron liberadas tras la caída de Maduro. Sin embargo, centenares de prisioneros permanecen en las cárceles venezolanas.
Por otro lado, este jueves, 15 de enero, la líder opositora María Corina Machado se reunirá con el presidente Trump en la Casa Blanca. Esta reunión se produce tras declaraciones del mandatario norteamericano en las que señaló que María Corina no tendría la capacidad de liderar la transición tras la caída de Maduro. Es posible que la apuesta de Machado sea recuperar la confianza del presidente estadounidense.
A esto se suma el hecho de que Machado haya ganado el Premio Nobel de la Paz, un tema que no ha estado al margen, ya que Trump ha manifestado en múltiples ocasiones que, según él, “era quien lo merecía”.
Por su lado, las autoridades noruegas manifestaron que si Machado tuviera la intención de otorgarle su premio a Trump, esto no podría hacerse, pero lo que sí sería posible es dedicárselo.