Revive demanda de Electricaribe contra EPM por negocio de energía en el Caribe: estos son los detalles

Empresas Públicas de Medellín (EPM) informó que enfrenta un proceso arbitral interpuesto por Electrificadora del Caribe S.A. en liquidación (Electricaribe -ECA-), en relación con el contrato de compraventa de acciones de Caribemar de la Costa (Afinia), firmado el 30 de marzo de 2020.
Según la comunicación oficial, la controversia se centra en el presunto incumplimiento de EPM por abstenerse de reconocer un ajuste en el “pago compensatorio por recaudo”, al que ECA asegura tener derecho.
Una demanda millonaria
En su demanda, presentada en mayo de 2022 ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, ECA exige:
Recomendado: SuperServicios posesionó al nuevo liquidador para Electricaribe, Emsirva y Electrolima
- $43.548 millones por el ajuste al “Pago Compensatorio por Recaudo”.
- $94.957 millones correspondientes a la cláusula penal prevista en el contrato.
- Intereses moratorios, corrientes y actualización monetaria.
En total, las pretensiones superan los $138.000 millones. De manera subsidiaria, ECA alega enriquecimiento sin causa, pago de lo no debido y la invalidez de una de las cláusulas contractuales.
El avance del proceso
La demanda fue notificada a EPM en marzo de 2023. Posteriormente, ambas partes acordaron suspender el trámite entre mayo de 2023 y agosto de 2025 para intentar un acuerdo, que finalmente no prosperó. El proceso se reactivó el 1 de septiembre de este año.
Cabe recordar que el pasado 5 de septiembre, EPM presentó su contestación, defendiendo que actuó con estricto apego al contrato y señalando que el cálculo del indicador de recaudo realizado por la misma ECA se volvió definitivo y vinculante al no ser objetado dentro de los plazos pactados.
Recomendado: “Tenemos un Electricaribe 2”: la dura afirmación de Ricardo Bonilla sobre Air-e y Afinia
Por ello, la empresa descarta cualquier incumplimiento o aplicación de cláusulas penales.
A pesar de la disputa, EPM aseguró que mantiene la disposición de buscar una solución negociada que permita resolver de manera integral todas las reclamaciones derivadas del contrato de compraventa de Afinia.