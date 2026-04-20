Río Cauca estrena megaobra para evitar inundaciones: Así es el proyecto al que se le inyectaron $17.000 millones 

Las crecientes del río Cauca han sido, por años, uno de los factores más críticos de riesgo en varias regiones del país. Temporadas de lluvias intensas, desbordamientos y emergencias recurrentes han afectado viviendas, vías y actividades productivas, especialmente en zonas con alta exposición a inundaciones.
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Es por ese motivo que las intervenciones sobre el cauce del río han pasado de ser medidas puntuales a convertirse en proyectos de alto impacto técnico y económico.
Una de esas obras acaba de alcanzar un hito clave esta semana. Con una inversión superior a $17.000 millones, se logró modificar de forma significativa el comportamiento del río mediante una intervención hidráulica que permite desviar una parte importante de su caudal, reduciendo la presión sobre uno de los puntos más críticos de desbordamiento.
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) informó que, tras la ampliación del Canal de La Esperanza, se consiguió desviar más del 60 % del caudal del río Cauca en condiciones normales de creciente.
Esta obra se diseñó para disminuir la presión sobre el boquete de Caregato, un punto que ha concentrado históricamente gran parte del riesgo de inundación.
Detalles de la obra para desviar el río Cauca
La intervención alcanzó el 100 % de la meta prevista, con la excavación de más de 309.000 metros cúbicos de material, lo que permitió ampliar la capacidad del canal y mejorar su desempeño hidráulico.
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“Ahora le corresponde al Fondo Adaptación avanzar en la solución estructural definitiva”, explicó el director de la UNGRD, Carlos Carrillo.
Los datos técnicos reflejan el alcance de la intervención. En escenarios de crecientes del río de aproximadamente 3.500 metros cúbicos por segundo, el canal tiene capacidad para desviar más de 2.208 metros cúbicos por segundo, lo que equivale a más del 60 % del flujo.
En condiciones más exigentes, con crecientes superiores a los 6.670 metros cúbicos por segundo, la infraestructura puede conducir cerca del 44 % del caudal, es decir, unos 2.935 metros cúbicos por segundo.
Uno de los aspectos más relevantes es que estos resultados superan las proyecciones iniciales del proyecto. La capacidad del canal aumentó cerca de un 76 %, pasando de 1.255 a más de 2.200 metros cúbicos por segundo, cuando el objetivo original era lograr un incremento cercano al 20 %.
A esto se suma un cambio en la velocidad del agua dentro del canal, que pasó de 1,43 a 1,81 metros por segundo. Este ajuste técnico permite un flujo más estable, disminuye la acumulación de sedimentos y reduce el riesgo de bloqueos, elementos clave en la prevención de nuevas emergencias.
El boquete de Caregato ha sido uno de los principales focos de desbordamiento del río Cauca en los últimos años, generando afectaciones recurrentes en zonas cercanas. La presión constante del agua en este punto ha obligado a implementar medidas de mitigación que permitan controlar el flujo y reducir el impacto en las comunidades.
La ampliación del Canal de La Esperanza se enmarca dentro de esas acciones, con el objetivo de redistribuir el caudal y evitar que se concentre en zonas críticas. Este tipo de obras responde a una lógica de manejo hidráulico que busca intervenir el comportamiento del río sin alterar de forma abrupta su dinámica natural.
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Aunque la intervención ya está en operación y muestra resultados en términos de capacidad hidráulica, el siguiente paso está en la ejecución de una solución estructural definitiva, que estará a cargo del Fondo Adaptación.