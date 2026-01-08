River Plate domina el ranking de estadios con más espectadores: 85.000 hinchas por partido

River Plate volvió a encabezar el ranking global de asistencia a los estadios en 2025. El club argentino registró un promedio de 85.018 espectadores por partido de liga en el estadio Más Monumental, la cifra más alta del mundo, según el ranking elaborado por Transfermarkt. El dato lo ubicó por encima de potencias europeas como Borussia Dortmund (81.365) y Bayern Múnich (75.000), consolidando un liderazgo que ya había alcanzado en temporadas anteriores.
El impacto del número es mayor si se observa el contexto mundial. En 2025, solo 29 clubes en todo el mundo superaron un promedio de 50.000 asistentes por partido. De ese grupo, River Plate fue el único representante argentino, debido a la disponibilidad de datos oficiales y confiables. En ediciones anteriores, Boca Juniors, Racing Club y Talleres también habían ingresado al top 50, lo que refleja el peso histórico del fútbol argentino en convocatoria, aunque hoy con menor presencia estadística.
A nivel de países, Alemania fue la liga con mayor representación, con ocho clubes de la Bundesliga y cuatro de la 2. Bundesliga dentro del top 50. Inglaterra aportó nueve equipos de la Premier League, mientras que Brasil tuvo a Flamengo como su principal exponente fuera de Europa, con una media de 62.548 espectadores, el segundo club no europeo mejor ubicado del ranking.
El ranking de 2025 también mostró movimientos relevantes. Real Madrid ingresó al top 5, superando a Milan e Inter, mientras que Olympique de Marsella escaló posiciones y Flamengo desplazó a West Ham United. Sin embargo, en la cima no hubo cambios: River Plate mantuvo el primer lugar y confirmó que su localía es una de las más fuertes del fútbol mundial.
El Más Monumental de River Plate, un caso único fuera de Europa
El liderazgo de River se explica, en parte, por la ampliación del estadio Más Monumental, que incrementó su capacidad y permitió sostener un promedio superior a los 85.000 espectadores. Esa cifra no solo supera a todos los clubes sudamericanos, sino que lo coloca por encima de cualquier equipo europeo en 2025.
Como comparación, Borussia Dortmund, que juega en uno de los estadios más emblemáticos del mundo, quedó segundo con poco más de 81.000 asistentes por partido. Bayern Múnich completó el podio con 75.000. En ese grupo de élite, River es el único club fuera de Europa, un dato que destaca la magnitud de su convocatoria.
Otra curiosidad del ranking es la presencia de dos equipos de segunda división con promedios superiores a 50.000 espectadores: Schalke 04 (61.904) y Hertha Berlín (53.020), ambos de Alemania. Ninguna otra liga del mundo logró ese nivel de asistencia en categorías inferiores.
Europa domina el top 50 y Brasil lidera fuera del continente
El dominio europeo es claro. Alemania y la Premier League concentran la mayoría de los clubes con mayor asistencia, con ocupaciones cercanas al 97 % en sus estadios durante 2025. En contraste, ligas como LaLiga, Serie A y Ligue 1 se movieron en rangos del 81 % al 82 % de ocupación, según datos recopilados por Transfermarkt.
Fuera de Europa, además de River y Flamengo, aparecen casos puntuales como Dalian Yingbo y Beijing Guoan de China, Atlanta United de Estados Unidos y Galatasaray de Turquía. Sin embargo, ninguno se acerca a los registros del club argentino.
El ranking también deja una proyección clara hacia el futuro. Con la ampliación del Camp Nou, que llevó su capacidad a 105.000 espectadores, el liderazgo mundial podría volver a disputarse. Hasta entonces, River Plate mantiene una posición única: es el club con más espectadores del mundo en 2025 y el principal referente de convocatoria fuera de Europa.