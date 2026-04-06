Roa sale temporalmente de Ecopetrol tras aprobación de Junta Directiva

La permanencia de Ricardo Roa en la Presidencia de Ecopetrol se ha visto afectada en las últimas semanas tras la imputación de la Fiscalía. Sin embargo, su posible salida ha tomado fuerza este lunes 6 de abril, día en que la Junta Directiva se reúne en sesión extraordinaria.
Lo anterior parte de un trino publicado por Gustavo Petro, presidente de Colombia, donde asegura que a Roa, “los miembros que delegué en la Junta Directiva de Ecopetrol y que son mayoría, piensan sacar transitoriamente”.
Según el mandatario, “se asustaron con las amenazas uribistas y de Cambio Radical de que los gringos buscan sacarlo”.
Por otra parte, versiones de varios medios de comunicación indican que Roa le estaría pidiendo a la Junta un periodo de vacaciones extenso, el cual le daría tiempo para asumir su defensa de los casos judiciales que tiene en su contra.
Lo anterior fue confirmado por Ecopetrol en un comunicado, donde se informó la decisión tomada por la Junta: “Autorizar una licencia no remunerada, solicitada por el presidente de la Compañía, Ricardo Roa Barragán”.
La licencia no remunerada tendrá efecto a partir del 28 de mayo de 2026 y por los siguientes 30 días calendario. Así mismo, Roa solicitó el reconocimiento de las vacaciones, que van desde el 7 de abril hasta el 27 de mayo del mismo año.
En su reemplazo, Juan Carlos Hurtado Parra, quien se desempeña como vicepresidente ejecutivo de Hidrocarburos, asumirá como presidente encargado.
Destacado: Petro ‘mete mano’ en Junta de Ecopetrol para frenar votación contra Roa; se reúnen el lunes previo a imputación
Tensiones entre la USO y la Junta Directiva de Ecopetrol
Desde que se conocieron las investigaciones en contra de Roa y las decisiones tomadas por la Fiscalía, la Unión Sindical Obrera (USO) ha insistido en varias ocasiones que este debe ser apartado de su cargo.
“Los señalamientos y las múltiples investigaciones que actualmente cursan en contra del presidente Ricardo Roa agravan la situación de la empresa y generan riesgos que de materializarse pueden afectar aún más su adecuado funcionamiento”, expresó USO.
Sin embargo, Roa ha dejado claro que no se apartará de la Presidencia. Lo anterior fue informado durante la Asamblea de Accionistas en Bogotá, donde enfatizó que no renunciará y aseguró que su “conciencia está tranquila”, aun en medio de los escándalos.
—