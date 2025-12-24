Se confirma fecha definitiva en la que se conocerá alza del salario mínimo 2026 en Colombia

El ministro de Trabajo de Colombia, Antonio Sanguino, confirmó hoy que el país incorporará de manera formal el concepto de salario mínimo vital, una figura que será incluida en el decreto que fijará el aumento del salario mínimo para 2026 y que se expedirá entre el 29 y el 30 de diciembre.
Esto luego que el país esperara ayer en la alocución del presidente Gustavo Petro el anuncio definitivo, pero que no ocurrió. No obstante, Petro anticipó que el salario mínimo vital será eje del aumento para 2026, que estaría arriba del 11 o 12 %.
Sanguino explicó en Caracol Radio que este enfoque no es nuevo en el marco jurídico colombiano, pero sí lo será en su aplicación explícita. El salario mínimo vital y móvil está consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política y ha sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, aunque hasta ahora no se había incorporado de forma directa en la definición anual del salario mínimo.
El ministro de Trabajo reiteró que no existe aún una cifra definida de salario vital. La decisión final deberá equilibrar este nuevo criterio con variables macroeconómicas clave como la inflación, el crecimiento económico, la productividad laboral y el aporte del trabajo al Producto Interno Bruto (PIB).
“El concepto de salario vital parte de una idea fundamental: el ingreso de un trabajador debe ser suficiente para garantizar una vida digna, no solo para él, sino también para su familia”, señaló el ministro. Esto implica cubrir necesidades esenciales como alimentación, salud, educación, vivienda, transporte y movilidad, ampliando la mirada tradicional que se centraba mayormente en la inflación.
