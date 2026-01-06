Precio de los pasajes de las flotas se dispararía 25 % por nuevo salario mínimo

la Asociación para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal (Aditt) dio a conocer una serie de golpes complejos de atender para la economía local a cuenta del aumento en el salario mínimo en Colombia.
Indica la organización que el Índice de Costos del Transporte Intermunicipal de Pasajeros publicado por el DANE muestra que los costos fijos representan el 32,99 % de la canasta de costos del sector.
Agrega el análisis que, con este escenario, un incremento del salario mínimo cercano al 23 %, sin medidas paralelas que mejoren la productividad ni reduzcan cargas estructurales, “genera un impacto severo sobre la sostenibilidad económica del servicio”.
Adicionalmente, hay otros factores que complejizan la salud financiera de estos segmentos toda vez que el sector aún no ha logrado recuperar plenamente los niveles de demanda previos a la pandemia, situándose por debajo del 90 % de la operación histórica en varias regiones del país.
Más efectos del salario mínimo en Colombia
“Bajo estas condiciones, el aumento de los costos laborales podría traducirse en sobrecostos operativos insostenibles, especialmente para las pequeñas y medianas empresas, presionando incrementos tarifarios al usuario que podrían superar el 25 %”, dice el informe.
Añaden desde la agremiación que a este panorama se suman factores estructurales que siguen sin solución: “vías en mal estado, bloqueos recurrentes, proyectos viales estratégicos atrasados, deficiente gestión de la infraestructura, protestas constantes y amplias regiones con graves problemas de conectividad y movilidad. Estas condiciones elevan los costos, reducen la eficiencia operativa y limitan la calidad del servicio, sin que las medidas adoptadas contribuyan a mejorar la accesibilidad ni la competitividad del transporte”.
Finalmente, dice, el impacto del incremento salarial se amplifica a lo largo de toda la cadena productiva, afectando la inversión, el empleo formal y la sostenibilidad empresarial.
«El sector no se opone a la mejora de las condiciones laborales, pero insiste en que las decisiones de política salarial deben ir acompañadas de estrategias integrales de productividad, formalización, eficiencia regulatoria y mejora de la infraestructura, para evitar que el ajuste recaiga exclusivamente sobre las empresas y los usuarios», señaló el gremio.
Aditt hizo un llamado determinante: «De no adoptarse medidas complementarias, el transporte intermunicipal de pasajeros entra en una alerta roja, con riesgos reales para la continuidad del servicio, el empleo formal y la conectividad de las regiones».