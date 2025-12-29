Salario mínimo en Colombia se sabrá en las próximas horas

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, reiteró que el gobierno Petro ultima los detalles que van a definir el salario mínimo en Colombia para el año entrante.
De acuerdo con el Gobierno, ya se sopesaron los puntos clave a tener en cuenta dentro de la discusión y el enfoque de la decisión se va a centrar en lo piden los trabajadores.
Si bien de momento no hay una cifra exacta, lo cierto es que el salario mínimo en Colombia va a subir dos dígitos, previendo incluso que el dato esté muy cerca del 12 % o del 13 %, aunque hay quienes hablan de la posibilidad de un aumento del orden del 20 %.
Según Sanguino, se acogerá también la propuesta que tiene el OIT frente a la recuperación real del poder adquisitivo de los hogares del país.
Así se va a definir el salario mínimo en Colombia
Hay que tener en cuenta que los trabajadores y organizaciones sindicales piden al gobierno Petro que el incremento no sea inferior al 16 %, mientras que los empresarios se plantan en el 7,21 %.
Entre este 29 y 30 de diciembre se definiría el decreto que, según el ministro de Trabajo, ya está definido en buena parte de su estructura. Hay que tener en cuenta que el país esperaba una definición antes de Navidad.
En el marco de la discusión, hay que recordar, los pensionados también pidieron una serie de cambios en la discusión del salario mínimo en Colombia, siendo la más importante una nueva reducción del porcentaje de cotización a salud.
Al tiempo que aseguraron que es necesario restablecer la mesada 14 para todos los jubilados, entendiendo que también se enmarcan dentro de las políticas económicas que buscan mejorar el poder adquisitivo de los colombianos.
El plazo máximo del gobierno Petro para emitir el decreto del salario mínimo en Colombia del año entrante es este martes 30 de diciembre.