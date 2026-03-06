Santos de Brasil negocia histórica inversión mientras el Grupo Santo Domingo niega cualquier participación

El club brasileño Santos FC, histórico del fútbol sudamericano y casa deportiva donde debutó y juega hoy Neymar Jr., analiza una de las propuestas de inversión más grandes en la historia reciente del fútbol brasileño. La directiva confirmó que aceptó una oferta no vinculante presentada por el grupo SDC Sports LLC para adquirir hasta el 80 % de la institución, en una operación que medios brasileños estiman cercana a 350 millones de euros (US$413 millones).
Esta propuesta abriría un proceso de revisión financiera y legal que podría extenderse durante varios meses. Este mecanismo, conocido como due diligence (debida diligencia), permitirá evaluar en detalle la situación económica del club, sus pasivos, contratos y estructura administrativa antes de cualquier decisión final.
La posible operación llega en un momento delicado para el equipo paulista. Según reportes financieros del propio club y de la prensa brasileña, Santos acumula deudas cercanas a 131 millones de euros (US$154 millones), una carga que ha presionado sus cuentas en los últimos años y ha llevado a la dirigencia a buscar inversionistas que permitan modernizar su estructura.
El proceso también implica un cambio institucional profundo. Para concretar una venta parcial, Santos tendría que transformarse en Sociedad Anónima de Fútbol (SAF), modelo empresarial que ya han adoptado otros clubes brasileños para atraer capital privado y mejorar su gobernanza.
La noticia volvió a tomar fuerza en América Latina por una razón adicional: en varios reportes se mencionó nuevamente a la familia Santo Domingo como posible financiadora de la operación, una versión que ya había sido desmentida oficialmente por el conglomerado colombiano semanas atrás.
Oferta histórica para un club con problemas financieros
De acuerdo con medios deportivos brasileños y europeos, la oferta preliminar plantea una inversión cercana a US$400 millones por el 80 % del club, incluyendo compromisos para sanear las deudas acumuladas. El presidente del club, Marcelo Teixeira, aceptó analizar la propuesta, lo que abre un período de exclusividad de entre 60 y 90 días para estudiar la operación.
El objetivo declarado por la directiva del club es fortalecer la estructura deportiva y comercial de la institución. En un comunicado oficial, Santos señaló que la negociación busca “fortalecer el funcionamiento general del club, mejorar el desempeño competitivo y ampliar el posicionamiento de la marca en el mercado internacional”.
En cuanto a las deudas que ascienden a los 131 millones de euros, el club paulista ha tenido litigios en tribunales deportivos por transferencias como la del defensor Kaiky con el UD Almería de España, que derivó en pagos millonarios tras decisiones del Tribunal de Arbitraje Deportivo.
Santos también enfrentó obligaciones fiscales fuera de Brasil relacionadas con operaciones internacionales. La justicia española confirmó que el Santos debía 2,7 millones de euros a Hacienda en España derivados del traspaso de Neymar al Barcelona en 2013 y la deuda fue aumentando con el paso de los años.
En términos de valoración, la posible venta de Santos también destaca por su tamaño. Una cifra cercana a US$400 millones lo ubicaría entre las operaciones más grandes del fútbol latinoamericano. Como referencia, cuando el empresario estadounidense John Textor adquirió Botafogo en 2022, la inversión inicial rondó los US$330 millones incluyendo pasivos.
¿Los Santo Domingo vuelven a aparecer en la historia?
En medio de la noticia, resurgió el rumor sobre la participación de la familia Santo Domingo en la negociación. Sin embargo, en enero de 2026, el conglomerado emitió un comunicado oficial en el que negó cualquier interés en adquirir el club brasileño.
“El Grupo Santo Domingo se permite informar a la opinión pública que no está participando en procesos relacionados con la compra del equipo Santos FC de Brasil, ni directamente ni a través de sus vehículos de inversión o afiliadas”, indicó la organización en esa comunicación.
El grupo empresarial tiene presencia en sectores como medios de comunicación, bebidas, comercio e inversiones globales. También participa en el negocio deportivo: en 2023, Alejandro Santo Domingo integró el consorcio que adquirió a los Washington Commanders de la NFL por US$6.050 millones, una de las ventas más costosas en la historia del deporte profesional.
Por ahora, el futuro de Santos dependerá del resultado del proceso de auditoría y negociación. Solo después de esa etapa el grupo inversor podría presentar una oferta vinculante que determine si el histórico club donde jugó ‘Pelé’ pasa a manos de nuevos accionistas.