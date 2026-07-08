Se acaba megaproyecto de $4 billones: vías clave del Caribe pasarán a manos del Invías

El Ministerio de Transporte, a través de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), confirmó que avanza la culminación de la etapa de reversión del proyecto de Iniciativa Privada (IP) Autopistas del Caribe, correspondiente al corredor de carga Cartagena-Barranquilla.
El proceso concluirá el próximo 21 de julio de 2026, fecha en la que finalizará la participación de la concesionaria en la administración del proyecto.
De acuerdo con la entidad, a partir del 22 de julio de 2026, el Instituto Nacional de Vías (Invías) asumirá la operación, administración y mantenimiento de la infraestructura existente en este corredor estratégico para la conectividad y el transporte de carga en la región Caribe.
Con el cierre de la etapa de reversión también finalizará la ejecución del Contrato de Concesión No. 002 de 2021. Posteriormente, la ANI, la concesionaria Autopistas del Caribe y la interventoría iniciarán el proceso de liquidación contractual, conforme a los procedimientos establecidos para este tipo de contratos de infraestructura.
El presidente de la ANI, Óscar Torres, afirmó que la reversión permitirá garantizar una transferencia organizada de los activos y de las responsabilidades operativas hacia el Estado.
«La reversión del proyecto IP Autopistas del Caribe constituye un hito para la adecuada culminación del contrato y la transición ordenada de la infraestructura», señaló el funcionario.
Entre febrero y junio de 2026, la ANI y el Invías desarrollaron actividades técnicas, administrativas y operativas con el propósito de asegurar una entrega adecuada del corredor. Durante este periodo se realizaron inspecciones conjuntas con la participación de la Agencia, el Invías, la concesionaria y la interventoría para verificar el estado de la infraestructura, sus componentes asociados y las estaciones de peaje incluidas en el proyecto.
¿Cómo es el proyecto Autopistas del Caribe que pasará a manos de Invías?
El proyecto IP Autopistas del Caribe comprende 249,16 kilómetros entre Cartagena y Barranquilla. Durante la etapa de reversión, la concesionaria Autopistas del Caribe continuó ejecutando las labores de operación y mantenimiento del corredor, mientras la interventoría efectuó la medición final de los indicadores de desempeño establecidos en el Contrato de Concesión.
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Como parte de las obligaciones del contrato, la concesionaria mantuvo la administración, operación y recaudo de las estaciones de peaje de Gambote, Pasacaballos, Turbaco, Bayunca, Sabanagrande y Galapa. Desde el 22 de julio de 2026, estas funciones serán asumidas por el Invías, que quedará encargado del manejo de los puntos de recaudo y de la operación integral del corredor vial.
Adicionalmente, durante la etapa de reversión se ejecutaron obras de mantenimiento mayor en 35,61 kilómetros de la vía. Los segmentos intervenidos fueron definidos de manera conjunta entre la concesionaria y la interventoría durante una inspección realizada en diciembre de 2025 y quedaron incorporados a los compromisos establecidos en el Acuerdo de Transacción suscrito entre las partes.
La ANI también recordó que el 27 de febrero de 2026 se formalizó la entrega de los tramos Cartagena-Calicanto y Sao-Ternera a la Alcaldía de Cartagena. En consecuencia, desde el 28 de febrero la administración distrital asumió la custodia, operación y mantenimiento de esos sectores, de acuerdo con la distribución de competencias definida para la infraestructura vinculada al proyecto.