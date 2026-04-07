La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el concesionario ALO Sur firmaron un acuerdo con el que se destraba un megaproyecto clave de más de $1 billón para construir una nueva vía de acceso a Bogotá por el sur.
El pacto se concretó el pasado 27 de marzo y abre el camino para que el proyecto de la Autopista Longitudinal de Occidente (ALO) Sur se articule con la infraestructura de la primera línea del metro de Bogotá en el sector del antiguo botadero Gibraltar.
Con el acuerdo, el concesionario asumirá el costo de los estudios, diseños, obras, operación y mantenimiento de esta conexión, al tiempo que se da por terminada la controversia que este había llevado a un tribunal de arbitramento.
Megaproyecto clave de más de $1 billón para construir nuevo acceso a Bogotá
Además, oficialmente, se le podrá dar luz verde a la fase de construcción de esta asociación público – privada de quinta generación (5G), que fue adjudicada en 2021.
«Con el acuerdo, el proyecto ALO Sur contará con los estudios y diseños de todo el proyecto implementados con la normatividad vigente en los componentes de señalización vial y sistemas de contención vehicular», explicó Óscar Torres, presidente de la ANI.
Además, confirmó que el inicio de la fase de construcción —con un plazo de cuatro años— está previsto para agosto de 2026.
El megaproyecto vial ALO Sur comprende la construcción de un nuevo eje vial en doble calzada de 24,5 kilómetros entre la intersección Chusacá y la Intersección Calle 13, así como la rehabilitación y mantenimiento del corredor vial existente.
La ejecución será gradual: en los primeros dos años de construcción se entregará la calzada oriental —unidades funcionales 1, 2 y 3—, la cual entrará en operación en sentido bidireccional.
En tanto, en los dos años siguientes, se avanzará en la calzada occidental —Unidades Funcionales 4, 5 y 6—, completando el proyecto con puentes, drenajes, dos estructuras de paso a desnivel y alamedas peatonales y ciclorrutas.