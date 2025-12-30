Se necesitarían 4.200 trabajadores con el salario mínimo en Colombia para igualar un año de sueldo de Lamine Yamal

Este año Lamine Yamal firmó una renovación de contrato con el Barcelona que lo vincula al club catalán hasta 2031 y lo ubica entre los futbolistas mejor remunerados del planeta con tan solo 18 años.
De acuerdo con reportes de medios deportivos europeos y plataformas especializadas como Capology, su remuneración fija anual para la temporada 2025/2026 ronda los 16,7 millones de euros y puede llegar a cerca de 20 millones de euros con la inclusión de bonos por rendimiento y objetivos. Además, su cláusula de rescisión quedó fijada en 1.000 millones de euros, una de las más altas del fútbol mundial.
Con ese acuerdo, el jugador español se posiciona en la franja más alta de salarios dentro del Barcelona, solo por debajo de los contratos más elevados de la plantilla. Su ingreso mensual, considerando el rango máximo estimado con bonos, está alrededor de 1,6 millones de euros, mientras que semanalmente puede superar el millón de euros en compensación bruta. Esto refleja el peso económico que el club le reconoce como proyecto deportivo a largo plazo.
Su nuevo contrato también representa un salto frente a su anterior remuneración, que antes de la renovación estaba por debajo de los 2 millones de euros anuales. La nueva firma de Lamine Yamal consolidó su rol central en el equipo y lo proyecta como uno de los activos financieros más importantes del club blaugrana para los próximos años.
Además del componente deportivo, el acuerdo confirma el valor comercial que representa para el club. Barcelona respalda su apuesta con una estructura salarial que lo protege dentro del mercado mundial y que lo posiciona como una figura clave tanto en cancha como en el negocio del fútbol.
Dos economías distintas: El salario de Lamine Yamal frente a la realidad laboral colombiana
Mientras Yamal asegura ingresos anuales cercanos a los 20 millones de euros, en Colombia el Gobierno Nacional oficializó el salario mínimo para 2026 en $1.750.905 mensuales, con un ingreso anual aproximado de $21.010.860 para quienes reciban solo el salario básico sin auxilio de transporte. El incremento decretado para el país fue de 23,7 %, uno de los ajustes más altos de los últimos años.
Comparar ambos escenarios permite dimensionar la magnitud del salario de Yamal. Convertido a pesos colombianos, el ingreso anual estimado de la figura del Barcelona para la temporada 2025/2026 equivale a cerca de $88.220 millones. Frente a eso, un trabajador colombiano que gane el salario mínimo anual recibe poco más de $21 millones.
Con esa proporción, se necesitarían aproximadamente 4.199 trabajadores colombianos con salario mínimo para igualar lo que Yamal percibe en un solo año. Es decir que, si un trabajador colombiano intentara acumular, con salario mínimo, lo que el jugador gana en ese mismo periodo, necesitaría más de 4.000 años de trabajo.
Por dimensión diaria, el delantero del Barcelona percibe alrededor de $241 millones al día, cifra equivalente a lo que más de 130 trabajadores colombianos ganan en un mes con el salario mínimo de 2026.
Contexto económico del contrato de ‘la joya’ del Barça
El contrato de Yamal se firma en un contexto donde el Barcelona compite con grandes clubes europeos por retener talento joven con alto valor de mercado. El club blindó al jugador con una cláusula de 1.000 millones de euros, una herramienta que ya ha usado con otras figuras para evitar pérdidas patrimoniales y mantener control sobre activos estratégicos.
Una curiosidad adicional es que, aun con sus cifras actuales, Yamal no alcanza los picos salariales históricos que tuvo Lionel Messi en Barcelona, quien en sus años de mayor contrato llegó a superar los 100 millones de euros anuales sumando variables. Aún así, el joven jugador ya está en una franja económica que muy pocos futbolistas en el mundo alcanzan antes de los 20 años.
Lamine Yamal entra así en la lista de contratos más importantes del fútbol reciente y su caso sirve como referencia para dimensionar la magnitud de los salarios del deporte de élite frente a realidades laborales como la colombiana en 2026.