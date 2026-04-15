El secreto financiero de Dallas Cowboys: El equipo más caro del mundo, a pesar de no ganar nada hace 30 años

Los Dallas Cowboys se consolidan como la franquicia deportiva más valiosa del mundo con una valoración cercana a los US$13.000 millones, según estimaciones de Forbes. La cifra supera a equipos históricos de Europa y otras ligas estadounidenses, y se mantiene en ascenso pese a que el equipo no gana un título de la NFL desde 1996. En términos económicos, el caso de los Cowboys se explica por un modelo de negocio que prioriza ingresos estables, escasez de activos y crecimiento sostenido del valor.
La franquicia genera más de US$1.000 millones anuales en ingresos, impulsados principalmente por derechos de televisión, patrocinios y operación de su estadio. A diferencia de otros deportes, la NFL distribuye de manera equitativa los ingresos por transmisión entre sus 32 equipos, lo que garantiza flujos constantes independientemente del rendimiento deportivo. Este esquema convierte a los equipos en activos financieros con ingresos predecibles.
El crecimiento en la valoración de los Cowboys también responde a la limitada oferta. Solo existen 32 franquicias en la liga, lo que crea un mercado cerrado con alta demanda entre inversionistas. En las últimas dos décadas, el valor promedio de los equipos de la NFL ha crecido de forma sostenida, con incrementos superiores al 10 % anual en varios periodos, de acuerdo con reportes de Forbes.
Este comportamiento ha llevado a que analistas comparen a Dallas Cowboys con un portafolio de inversión más que con un equipo deportivo. El activo no solo genera caja, sino que se revaloriza con el tiempo, incluso en ausencia de resultados deportivos relevantes.
Un modelo financiero basado en escasez y estabilidad
El negocio de los Cowboys se sostiene sobre tres pilares: ingresos garantizados, marca global y control de activos. Los derechos de televisión representan la base del sistema. La NFL firmó contratos multimillonarios con cadenas como CBS, NBC y ESPN por más de US$100.000 millones a largo plazo, lo que asegura ingresos estables para cada franquicia.
A esto se suma la explotación directa de activos como el AT&T Stadium, uno de los recintos deportivos más rentables del mundo. El estadio no solo alberga partidos, sino también conciertos y eventos masivos que amplían las fuentes de ingreso. Además, la marca Cowboys se mantiene como una de las más reconocidas del deporte mundial, lo que impulsa ventas de merchandising y acuerdos comerciales.
Una curiosidad relevante es que los Cowboys han liderado durante años los rankings de ingresos por merchandising en la NFL, incluso en temporadas sin protagonismo deportivo. Este fenómeno confirma que el valor de la franquicia está totalmente desligado del rendimiento en el campo.
En este contexto, el equipo funciona como un activo de largo plazo. La lógica es similar a la de bienes raíces o fondos de inversión: se adquiere un activo escaso, con ingresos recurrentes, y se mantiene mientras su valor aumenta.
Su propietario, Jerry Jones, no depende únicamente de las utilidades anuales. El verdadero negocio está en dos frentes: flujo de caja constante y valorización del activo. Cada año, la franquicia recibe ingresos asegurados por derechos de televisión de la NFL, además de patrocinio, estadio y marca. Esto garantiza liquidez, similar a un inmueble que genera arriendo.
Pero el componente más relevante es la valorización. A diferencia de una empresa tradicional, donde el precio puede subir o bajar según resultados, los equipos de la NFL operan en un mercado cerrado con solo 32 activos disponibles. Esa escasez hace que, con el paso del tiempo, nuevos inversionistas estén dispuestos a pagar más por entrar al sistema. Así, el valor del equipo tiende a crecer incluso si el rendimiento deportivo es irregular.
En términos simples, Jones no necesita “mejorar el negocio” cada año para que el activo valga más. Basta con mantenerlo dentro de un sistema que genera ingresos previsibles y donde la oferta es limitada. Por eso se asemeja a un fondo de inversión: se compra, se mantiene y se espera a que el valor aumente con el tiempo, mientras el activo sigue produciendo ingresos.
Cowboys vs. Amazon: dos modelos opuestos de generación de valor
La comparación con Amazon permite entender mejor el modelo de los Cowboys. Amazon, una de las empresas más valiosas del mundo, tiene una valoración superior a US$2,6 billones y depende de una operación diaria intensiva: logística, tecnología, ventas y competencia constante. Sus ingresos superan los US$500.000 millones anuales, pero están ligados directamente al desempeño operativo y al consumo.
En contraste, los Cowboys no dependen de vender productos de manera masiva ni de innovar constantemente. Su valor se sostiene en la estructura de la liga y en la escasez del activo. Mientras Amazon requiere inversión continua para mantener su crecimiento, los Cowboys operan en un sistema que protege su estabilidad financiera.
La diferencia clave está en el riesgo. Amazon enfrenta presiones del mercado, cambios tecnológicos y de sus directos competidores. Los Cowboys, en cambio, operan en una liga cerrada sin descenso, con ingresos compartidos y una base de fanáticos consolidada. Esto reduce la volatilidad y convierte a la franquicia en un activo atractivo para inversionistas.
Este enfoque también se refleja en la gestión deportiva. De cara al Draft de la NFL de 2026, los Cowboys cuentan con múltiples selecciones, incluyendo dos en primera ronda (12 y 20). La directiva ha dejado abierta la posibilidad de intercambiar posiciones para maximizar el valor de estos activos, ya sea acumulando más picks o subiendo en el orden para asegurar talento específico.
En términos financieros, estas decisiones se asemejan a la gestión de un portafolio. Cada selección del draft se trata como un activo con valor presente y potencial futuro. El objetivo no es solo mejorar el rendimiento deportivo inmediato, sino optimizar el retorno a largo plazo de la franquicia.
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El caso de los Cowboys demuestra que en el deporte profesional el valor no depende únicamente de los resultados. La franquicia no ha ganado un Super Bowl en casi tres décadas, pero lidera desde hace mucho el ranking deportivo mundial en valoración. La combinación de ingresos garantizados, escasez de activos y una marca consolidada ha permitido construir un modelo que se acerca más a un fondo de inversión que a un equipo deportivo tradicional.