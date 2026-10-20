Seguimiento a TES, gestión de deuda pública y recursos para emergencias, entre los nuevos artículos que se aprobaron en el Presupuesto de 2027 a última hora

En medio del debate de aprobación del proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación para 2027, que culminó la madrugada de este martes en la Cámara de Representantes, el Congreso agregó cinco nuevos artículos al texto final de la norma que ahora pasa a sanción presidencial.
Las proposiciones que adicionó anoche la plenaria del Senado (disponibles al final de este artículo) están relacionadas con el seguimiento a la estrategia de gestión de deuda, la colocación de títulos de corto plazo (TCO) y la destinación exclusiva de recursos para emergencias, entre otros.
En primer lugar, una nueva disposición obliga a las entidades estatales del orden nacional a identificar, en sus partidas de funcionamiento e inversión, los recursos destinados a la atención de emergencias y calamidades ocasionadas por fenómenos naturales mediante un marcador o trazador presupuestal específico.
Las partidas delimitadas bajo este marcador deberán encaminarse de manera exclusiva a conjurar las causas de las emergencias e impedir la agravación de sus efectos, de acuerdo con lo votado por los congresistas.
Por otro lado, el Senado introdujo una norma para hacer seguimiento riguroso al uso de los Títulos de Tesorería de Corto Plazo. Esta obliga al Ministerio de Hacienda a detallar en sus informes de deuda pública el saldo vigente, emisiones, vencimientos, costo efectivo de colocación y participación de estos títulos en el financiamiento interno durante 2027.
Así mismo, se determinó que la entidad tendrá que reportar las medidas implementadas para evitar concentraciones de vencimientos en ventanas estrechas que puedan generar presiones de liquidez sobre las finanzas públicas.
En el mismo sentido, la cartera queda obligada a publicar y mantener actualizada durante la vigencia fiscal 2027 su estrategia de gestión de deuda de mediano plazo con un horizonte no menor a cuatro años.
Así, la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional de la cartera deberá incluir en su reporte metas de costo y riesgo, perfil de vencimientos, límites por tipo de moneda y tasa, análisis de escenarios de estrés e informes de seguimiento al cumplimiento de los objetivos.
Comisiones económicas le piden al MinHacienda rendir cuentas
Por disposición del Legislativo, el Ministerio de Hacienda tendrá que presentar informes trimestrales a las Comisiones económicas (terceras y cuartas) del Senado y la Cámara, así como publicarlos en su portal web, sobre la ejecución y saldos de los fondos especiales, contribuciones parafiscales, fiducias y establecimientos públicos que manejen recursos del orden nacional.
De acuerdo con lo votado, dicho informe deberá especificar los saldos al cierre de 2026, la discriminación de compromisos versus obligaciones, el desglose de gastos por sección y los pagos ejecutados acumulados por departamento.
Finalmente, el Congreso aprobó la liquidación de la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte (UPIT) y del Instituto Nacional de Vías Regionales (INVIR), de manera que sus funciones pasarán al Ministerio de Transporte, el Instituto Nacional de Vías (Invías) y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).
El artículo precisa que la totalidad del ahorro presupuestal generado en funcionamiento e inversión por la liquidación de estas entidades deberá reorientarse exclusivamente a la construcción y rehabilitación de la red vial terciaria.
Consulte los nuevos artículos adicionados al PGN 2027 aquí.