Segunda vuelta presidencial en Colombia supera los 146.000 millones de impactos potenciales en redes sociales

La conversación digital sobre la segunda vuelta presidencial en Colombia alcanzó un nivel de alta intensidad durante la primera quincena de junio, consolidando a las redes sociales como uno de los principales escenarios de disputa política del ciclo electoral.
Entre el 1 y el 15 de junio se registraron 4,8 millones de publicaciones relacionadas con las dos fórmulas presidenciales en contienda, de acuerdo con un estudio de Kreab y Global News. En ese mismo periodo, la conversación acumuló más de 136,8 millones de interacciones y un alcance potencial superior a 146.000 millones de impactos.
El análisis confirma que la dinámica electoral digital no depende únicamente del volumen de contenido publicado, sino de la capacidad de cada campaña para generar interacción y circulación de mensajes. En ese sentido, las plataformas digitales se consolidan como un espacio clave para la construcción de agenda pública, la amplificación de narrativas y la movilización de audiencias.
Aunque la conversación se mantuvo relativamente equilibrada entre las dos fórmulas, los resultados muestran diferencias en el comportamiento de los usuarios frente a los contenidos publicados.
Paridad en menciones, pero ventaja en engagement para una de las campañas
La fórmula de Iván Cepeda y Aida Quilcué concentró el 51 % de las publicaciones analizadas, con 2,46 millones de menciones. Por su parte, Abelardo de la Espriella y su fórmula registraron el 49 %, con 2,36 millones.
Sin embargo, en términos de interacción digital se observa una diferencia relevante. La campaña de De la Espriella alcanzó 78,1 millones de interacciones, lo que representa un 33 % más que los 58,6 millones obtenidos por Cepeda y Quilcué.
En alcance potencial, la contienda fue mucho más estrecha. De la Espriella–Restrepo registró 74.709 millones de impactos, frente a 71.766 millones de Cepeda–Quilcué, lo que evidencia una competencia casi técnica en visibilidad, pero con diferencias en la capacidad de generar respuesta de las audiencias.
El informe también identifica un pico de conversación el 1 de junio, tras la primera vuelta presidencial, cuando la campaña de Cepeda superó las 430.000 menciones diarias. Después de ese punto, la conversación se estabilizó y se mantuvo en niveles constantes durante el resto del periodo analizado.
Uno de los hallazgos más relevantes del estudio es que los contenidos que más interacción generan no son los programáticos. Las publicaciones relacionadas con controversias, símbolos políticos, debates y coyunturas de campaña concentraron la mayor parte del engagement.
Temas como seguridad, economía, empleo, educación y salud sí estuvieron presentes, pero con menor tracción dentro de la conversación digital, lo que refuerza el peso de la viralidad y la reacción emocional en este tipo de escenarios.
El estudio también destaca el rol de los medios de comunicación y cuentas informativas como amplificadores clave del debate. Entre los principales actores con mayor interacción figuran Revista Semana, Noticias Caracol, Última Hora Colombia y RTVC Noticias, que actuaron como nodos de distribución del contenido político.
Recomendado: MinDefensa identifica 94 zonas de riesgo electoral para la segunda vuelta presidencial
En el análisis temático, la campaña De la Espriella–Restrepo se asoció principalmente con economía, empleo, justicia y relaciones internacionales. En contraste, la conversación de Cepeda–Quilcué estuvo más vinculada a seguridad, paz, educación y estrategia electoral.
En conjunto, el informe concluye que la disputa electoral en redes sociales está determinada menos por el volumen de publicaciones y más por la capacidad de generar interacción, captar atención y sostener relevancia en un entorno altamente competitivo.