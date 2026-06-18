Mundial y elecciones el mismo fin de semana: Así cambian los hábitos de consumo de los colombianos

El Mundial 2026 coincidirá en Colombia con la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, un escenario que activará la Ley Seca durante uno de los fines de semana con mayor expectativa de consumo del año. Mientras millones de personas se preparan para seguir los partidos y compartir en reuniones familiares o con amigos, las bebidas sin alcohol empiezan a ganar terreno como una alternativa para mantener esas dinámicas sociales.
La tendencia no es exclusiva del país. El mercado global de cerveza sin alcohol alcanzó un valor cercano a los US$24.000 millones en 2025 y mantiene una proyección de crecimiento anual de 7,8 % hasta 2035, de acuerdo con cifras de Global Market Insights. En América Latina, el segmento de cervezas con bajo o nulo contenido alcohólico crecería a una tasa compuesta anual cercana al 11 % entre 2023 y 2028, según estimaciones de Euromonitor International.
Los cambios en los hábitos de consumo también explican el avance de esta categoría. Datos de la consultora International Wine and Spirits Record (IWSR) muestran que el 75 % de los consumidores de la generación Z y el 74 % de los millennials que toman bebidas sin alcohol o con bajo contenido alcohólico buscan moderar su ingesta de alcohol.
Sin embargo, estas bebidas no están desplazando el consumo tradicional. El mismo estudio señala que el 82 % de quienes consumen productos sin alcohol también toma bebidas alcohólicas, lo que evidencia que la categoría responde a nuevas ocasiones de consumo y amplía las opciones disponibles para los consumidores.
Cerveza sin alcohol gana espacio durante el Mundial 2026
La coincidencia entre las elecciones presidenciales y el Mundial abre una oportunidad para las compañías cerveceras que han apostado por este segmento en Colombia.
Durante la vigencia de la Ley Seca, la venta y el consumo de bebidas alcohólicas estarán restringidos por varias horas, pero las reuniones para ver los partidos de fútbol, encuentros familiares y planes sociales seguirán siendo protagonistas del fin de semana.
En ese contexto, las cervezas sin alcohol aparecen como una opción para quienes buscan mantener la experiencia de compartir una cerveza sin incumplir las restricciones establecidas por las autoridades.
La categoría ha dejado de ser un nicho de mercado para convertirse en una apuesta de crecimiento dentro de la industria. Las empresas del sector consideran que el consumidor actual busca mayor flexibilidad para decidir qué tomar dependiendo del momento, sin renunciar al sabor ni a la experiencia asociada al consumo de cerveza.
Una de las compañías que busca fortalecer esta tendencia es Central Cervecera, que comercializa en el país Heineken 0.0, una cerveza sin alcohol desarrollada para ofrecer una alternativa en escenarios donde el consumo de bebidas alcohólicas no es posible o no es la primera elección del consumidor.
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“La categoría 0.0 ha pasado de ser una alternativa de nicho a convertirse en una categoría en crecimiento sostenido. Hoy el consumidor no busca reemplazar la experiencia cervecera, sino tener más libertad para elegir cómo disfrutarla en cada ocasión”, afirmó Daniela Espinosa, jefe de marca de Heineken.
Más allá del contexto electoral o del impacto que genera el Mundial de la FIFA, la industria considera que el crecimiento de las cervezas sin alcohol responde a un cambio estructural en los hábitos de consumo, especialmente entre los segmentos más jóvenes, que buscan equilibrar el disfrute social con decisiones más conscientes sobre el consumo de alcohol.