Sergio Quijano sale de la gerencia del diario La República; vendrían más cambios e integración con RCN

El diario La República se quedó este viernes sin su gerente general, luego de la salida de Sergio Quijano, quien llevaba cerca de una década al frente de la compañía que hace parte de la Organización Ardilla Lülle.
El propio directivo confirmó su retiro del cargo a través de su cuenta de LinkedIn: “Hoy quiero compartir que cierro una etapa exitosa y muy significativa de mi vida profesional al frente de La República, luego de nueve años”.
Y añadió: “En un contexto desafiante para la industria de medios, La República no solo resistió: creció, se transformó, innovó y se fortaleció, demostrando que con propósito, visión, disciplina y trabajo en equipo es posible construir resultados sostenibles”.
Quijano también destacó avances en aceleración digital, adopción de nuevas tecnologías, nuevas líneas de productos y servicios, y fortalecimiento del modelo de negocio.
Nuevos cambios en La República y la Organización Ardilla Lülle
Eso sí, una de las líneas de su mensaje abrió el panorama a lo que se viene para este grupo de medios. Esto dijo: “Dejo una empresa líder, rentable, posicionada y preparada para su siguiente etapa de integración con RCN Radio y RCN TV”.
Y no es para menos. Según conoció Valora Analitik, desde el año pasado, tanto La República como las cadenas de televisión y radio han venido unificando algunos de sus equipos, en una estrategia empresarial de no competir entre sí.
Por ejemplo, se han agrupado algunos cargos directivos y equipos comerciales, con el fin de recibir publicidad conjunta en el holding de medios de comunicación.
Así mismo, cuando estas marcas hacen presencia en eventos o foros, realizan activaciones de marca conjuntas. Es decir, tienen un solo estand en el que se realizan entrevistas en vivo, pregrabadas y se ofrecen los diversos productos con los que cuentan.
De otro lado, una de las apuestas estaría destinada a reducir el peso del periódico impreso y apostarle más a la edición digital, aunque el primero mantiene un mayor peso en los ingresos de la compañía.
Ingresos y balance de los medios de la Organización Ardilla Lülle
De acuerdo con datos emitidos ante las cámaras de comercio, el diario La República reportó ingresos por $25.077 millones en 2024, aunque cerró ese año en rojo con cerca de $500 millones de pérdidas.
Por su parte, RCN Televisión facturó $533.048 millones y registró pérdidas por más de $32.000 millones, mientras que las cifras de RCN Radio fueron de $178.727 millones y -$46.290 millones, respectivamente.
Con estos datos, tanto la cadena de televisión como la radial de este grupo empresarial se consolidaron como los medios con mayores números rojos en 2024, que es el año con cifras más recientes.