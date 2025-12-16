Servicios públicos en Colombia podrían subir de precio en 2026: ¿Se dispara el precio de la energía y gas?

Uno de los riesgos complejos de la inflación del país para el año entrante tiene en cuenta lo que pueda llegar a pasar con el precio de los servicios públicos en Colombia. Los analistas del mercado explican que pueden darse algunas presiones para este subconjunto.
Indican los principales análisis que hay, sin duda, escenarios en los que el país pueda ver el encarecimiento de algunas facturas, situación que impactaría el bolsillo de los hogares.
Los servicios públicos en Colombia, hay que tener en cuenta, vienen explicando una parte de lo que es el incremento más arriba de lo previsto de la inflación.
Gremios del segmento aseguran que las políticas económicas del gobierno Petro, con foco en no permitir la exploración y explotación de nuevas fuentes de energía tradicional ponen presión sobre lo que pueda llegar a pasar con la variación de estos precios.
Han mencionado los empresarios del segmento que, por ejemplo, el suministro de gas ve un encarecimiento por la necesidad del país de aprobar la importación de esta fuente de energía.
Más expectativas para los servicios públicos en Colombia
Con esto, como ya viene pasando, ha habido encarecimiento en la facturación de gas, al tiempo que el ejecutivo estudia las opciones para establecer cambios en las tarifas de estos servicios públicos en Colombia.
El Ministerio de Minas y Energía aseguró que una de las opciones es que los grandes consumidores y los hogares de más altos ingresos paguen más, por ejemplo, por energía.
Un reciente informe del equipo de investigaciones de Corficolombiana dice que para los regulados verán un aumento del 0,24 % mensual frente al 0,72 % de hace un año, explicado principalmente por las caídas en las tarifas de electricidad y gas, parcialmente mitigado por el aumento en el transporte urbano.
Mientras que del lado de los servicios se espera un aumento del 0,39 % mensual en diciembre, frente al 0,45 % de hace un año, explicada principalmente por los ajustes en comidas fueras del hogar y en menor medida por los arriendos (0,19 % mensual vs 0,30 % hace un año).