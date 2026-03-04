Si Millonarios le gana a Nacional por la Copa Sudamericana se embolsilla un millón de dólares

El superclásico ente Nacional y Millonarios tendrá un componente económico decisivo en la fase previa de la Copa Sudamericana. El partido se jugará esta noche a las 7:30 p.m. en el estadio Atanasio Girardot, donde solo habrá hinchada local por decisión logística.
La organización Conmebol mantiene un esquema de premios que busca fortalecer la competitividad continental. En esta ronda previa, el equipo visitante, Millonarios, ya aseguró US$250.000, mientras que Atlético Nacional recibió US$225.000 por jugar como local. Estas cifras funcionan como incentivo mínimo antes de la clasificación.
Además del objetivo deportivo para llegar a la siguiente instancia, ambos equipos tienen otro gran objetivo financiero, donde la gloria también traerá consigo un premio económico de US$900.000 para quien salga ganador de este partido.
En pesos colombianos, esa cifra supera los $3.400 millones. Para los clubes del país, este ingreso internacional representa una fuente relevante frente a los ingresos de taquilla o patrocinio local, que suelen ser más variables.
El choque tiene también un contexto histórico. Nacional y Millonarios volverán a enfrentarse en torneo continental tras 18 años, 5 meses y 27 días. La última vez ocurrió el 5 de septiembre de 2007, cuando Millonarios ganó 3-2 y avanzó como semifinalista de un torneo que terminó ganando el club argentino Arsenal de Sarandí. Ese antecedente agrega interés al partido de esta noche en Medellín.
El premio que puede transformar el semestre de Nacional o Millonarios
La estructura de premios de la Copa Sudamericana establece un camino económico progresivo. Después de los US$900.000 por clasificar a fase de grupos, los equipos pueden seguir acumulando recursos. La clasificación a octavos de final entrega US$600.000, mientras que los cuartos de final otorgan US$700.000.
En las semifinales el premio aumenta a US$800.000 y el campeón recibe US$6,5 millones. Para comparar, el premio del campeón es varias veces superior al de la fase previa y equivale aproximadamente al valor de varios refuerzos de mercado medio en el fútbol colombiano.
Los clubes del país suelen usar este tipo de ingresos para cubrir gastos operativos y fortalecer plantillas. En el caso de Nacional, las recientes incorporaciones incluyeron la llegada del delantero Cristian ‘Chicho’ Arango y del lateral argentino Milton Casco, movimientos que buscan potenciar la competitividad internacional del plantel.
Por el lado de Millonarios, el técnico Fabián Bustos ha intentado mejorar el funcionamiento colectivo para competir en Medellín. El equipo azul llega con un Radamel Falcao recuperado y con la intención de sorprender como visitante y asegurar la clasificación, un escenario que tendría impacto directo en la planificación deportiva del año.
Cabe recordar que la final de la edición 2026 de la Copa Sudamericana se disputará en la ciudad de Barranquilla, en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, lo que refuerza el interés colombiano en el certamen.
Nacional vs. Millonarios: un clásico con lógica económica y deportiva
El superclásico también tiene un componente de presión deportiva. Diego Arias, técnico de Nacional, busca recuperar la confianza de la hinchada tras una derrota reciente ante Deportes Tolima en la Liga BetPlay. La expectativa en Medellín es alta pese a que no se venderán boletas adicionales.
El incentivo económico de US$900.000 por la clasificación es superior al valor que muchos clubes colombianos reciben por derechos de televisión de un semestre completo en torneos nacionales de menor escala. Por eso, el partido se interpreta como una final anticipada.
En términos competitivos, la Sudamericana se ha convertido en un espacio de expansión financiera para clubes del continente. La estrategia de la Conmebol ha sido aumentar los premios desde 2019 para reducir la brecha económica con torneos europeos y elevar el nivel de juego regional.
Recomendado: Barranquilla recibirá la final de la Copa Sudamericana 2026
El balón comenzará a rodar en Medellín con dos objetivos claros. El primero es deportivo, avanzar en la Copa Sudamericana. El segundo es económico, asegurar un premio que puede cambiar la dinámica financiera del semestre para el ganador. En un fútbol cada vez más competitivo, el clásico colombiano también se juega en dólares.