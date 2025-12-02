Sika continúa consolidando su red industrial en Colombia, ahora con la apertura de su sexta planta en el país.
La compañía suiza inauguró una nueva instalación en el municipio de Palmira (Valle del Cauca), un espacio que le permitirá no solo aumentar en un 80 % su capacidad de producción, sino también optimizar su operación a nivel logístico al mejorar los tiempos de entrega y responder aún más a las necesidades del mercado.
“Elegimos el Valle del Cauca y en especial Palmira porque representa lo que buscamos, una región vibrante, un mercado dinámico y un ecosistema empresarial fuerte. Estar aquí nos acerca a nuestros clientes y nos permite servirles con mayor eficiencia”, destacó Andrés Vanegas, gerente general de la multinacional en Colombia.
Con esta ampliación, Sika suma cerca de 90.000 toneladas anuales adicionales en sus líneas de morteros, adhesivos, estucos y masillas acrílicas, materiales claves para el sector constructor. A eso se le añade una reducción en los recorridos de transporte para el suministro, pasando de más de 800 kilómetros a casi 100.
Destacado: Grupo Oikos se expandirá a EE. UU. en 2026; proyecta nuevas inversiones en Colombia
Para lograrlo, esta infraestructura opera con tecnología 100% automatizada, integrando sistemas avanzados de control de procesos, seguridad industrial, ergonomía laboral y eficiencia energética.
“La nueva planta permitirá una atención más ágil a los distribuidores, ferreterías, maestros de obra y grandes constructores del suroccidente colombiano, mejorando de manera significativa los tiempos de suministro y la continuidad operativa en una región clave para el desarrollo del país”, explicó la compañía.
En términos de empleabilidad, la fase actual de operatividad de la fábrica genera más de 60 empleos, entre directos e indirectos.
Un proyecto sostenible
Más allá del tema de innovación, la planta también incorporó el factor sostenible. Esto se ve traducido, por ejemplo, en la rebaja de emisiones.
Con una disminución del 85% en trayectos de camiones, se prevé una reducción de 700 toneladas de CO₂ al año, aportando a las metas globales de sostenibilidad del grupo. Ligado a eso, la infraestructura integró paneles solares que reducen la temperatura interior y el consumo energético, además de fibras sintéticas Sika en las losas de concreto, que disminuyen el uso de acero y la huella de carbono.
Destacado: CoreX, multinacional turca, es la nueva dueña de la mina Cerro Matoso en Colombia: esto se viene para el proyecto
De acuerdo con Vanegas, en el largo plazo se espera seguir implementando prácticas de este tipo, como las asociadas con el consumo responsable de agua.
“En el futuro vamos a ir generando nuevos proyectos de sostenibilidad como el cero vertimiento, es decir, que vamos a poder aprovechar toda el agua que ingresa a la fábrica para que no haya desperdicio”, resaltó.
Cabe recordar que la red de plantas de Sika incluye otros municipios del país como Tocancipá, Duitama, Rionegro, Barranquilla y ahora Palmira.