Sinner le quitó el trono a Alcaraz y se llevó millones en Montecarlo

El italiano Jannik Sinner recuperó el número uno del mundo tras vencer a Carlos Alcaraz en la final del Masters 1000 de Montecarlo. El triunfo se resolvió en dos sets, 7-6 y 6-3, en un partido que duró dos horas y 15 minutos y que definió no solo el título, sino el liderato del ranking ATP.
Con este resultado, Sinner suma su cuarto título consecutivo en torneos ATP Masters 1000, tras ganar en Indian Wells, Miami y Montecarlo en 2026, además de París 2025. Esta racha lo pone en una lista reducida que solo había alcanzado Novak Djokovic, quien logró una secuencia similar en 2015.
El italiano llegó al torneo con 66 semanas como número uno, las mismas que Alcaraz, y con la victoria suma una más para quedarse en solitario con el liderato. Además, acumula 17 victorias consecutivas en torneos Masters 1000, consolidando el mejor inicio de temporada en el circuito.
El Masters de Montecarlo, uno de los torneos más tradicionales del circuito, reparte una bolsa de premios superior a los 6 millones de euros, según datos de la ATP. El campeón recibe aproximadamente 900.000 euros, equivalentes a cerca de $3.800 millones, lo que convierte el título en una de las recompensas más altas de la gira sobre tierra batida.
Premio económico de Montecarlo y ganancias de Sinner en 2026
El título en Montecarlo no solo le devuelve el número uno a Sinner, sino que también impacta directamente sus ingresos en la temporada. Solo en 2026, el italiano ya suma más de US$5 millones en premios, impulsado por sus títulos en los principales torneos del calendario.
En comparación, un título ATP 250 puede otorgar menos de US$500.000 al ganador, lo que evidencia la diferencia económica de los torneos Masters 1000, considerados el segundo nivel más importante del circuito después de los Grand Slam.
Además del premio directo, el impacto económico se extiende a bonos por ranking. Ser número uno del mundo activa incentivos comerciales y contractuales, especialmente con marcas deportivas y patrocinadores, que ajustan pagos según rendimiento y visibilidad.
Patrimonio y crecimiento económico del número uno del mundo
El patrimonio de Jannik Sinner se estima entre US$25 millones y 30 millones, de acuerdo con reportes de medios especializados en finanzas deportivas. Esta cifra incluye premios acumulados en torneos, contratos publicitarios y acuerdos con marcas.
Como comparación, Carlos Alcaraz supera los US$40 millones en patrimonio, lo que refleja la rápida valorización de los jugadores que se mantienen en la élite del ranking mundial.
Una curiosidad del circuito es que los torneos Masters 1000 no entregan premios iguales en todas sus sedes. Montecarlo, por ejemplo, reparte menos dinero que eventos como Miami o Indian Wells, pero mantiene su prestigio por historia y ubicación en el calendario.
Recomendado: Jannik Sinner gana en el tenis lo que le cuesta a Ecopetrol montar un parque de energía renovable en Colombia
Con este resultado, Sinner no solo refuerza su posición deportiva, sino que también consolida su crecimiento económico dentro del circuito ATP. El siguiente reto será sostener el liderato en la gira de tierra batida, donde Alcaraz ha sido dominante en temporadas anteriores.