Comprar un celular sería cada vez más caro: los smartphones baratos podrían desaparecer

Grandes son los retos que tiene la industria que desarrolla dispositivos tecnológicos, incluidos los smartphones y celulares de baja gama, dados los fuertes incrementos de costos de producción.
La inflación también les pega a las industrias que dependen, por ejemplo, de desarrollos de infraestructura como la adopción de la Inteligencia Artificial a este tipo de dispositivos.
Informes conjuntos del Trade Partnership Worldwide y firmas de análisis como IDC muestran que el consumidor enfrentará los siguientes años aumentos en el precio final de venta de smartphones.
Lo anterior teniendo en cuenta que el gasto en centros de datos para IA superó los US$500.000 millones en 2025, lo que está reconfigurando las rutas comerciales en 2026.
La idea de empresas desarrolladoras por apostarle a los celulares de baja gama pareciera estar quedando desechada, toda vez que el mercado de los dispositivos altamente eficientes generaría la oportunidad de aumentar los costos y las ganancias de las empresas.
Smartphones y otros dispositivos que se dispararían de precio
Cifras de esos mismos centros de estudio muestran que habría un incremento de entre el 10 % y el 31 %. Un teléfono que antes costaba US$800 podría superar los US$1.040.
Para el caso de los laptops y computadores los precios podrían escalar entre un 20 % y un 45 %, esto teniendo en cuenta que el costo de componentes críticos como la memoria RAM y el almacenamiento NAND ha subido hasta un 50 % respecto a años anteriores.
Los fabricantes, explican las consultoras de mercado, prefieren vender estos chips a centros de datos de IA, que son más rentables.
Para el caso de las consolas de videojuegos, se prevé que sea el sector más castigado, con proyecciones de aumento de hasta un 69 % si se aplican los aranceles máximos a productos finales ensamblados en Asia.
El llamado de atención está en que los smartphones de menos de US$150 están desapareciendo, toda vez que los fabricantes ya no ven rentable producir estos dispositivos debido al alto costo de los componentes básicos. Los usuarios estarían obligados a saltar a una gama media, mucho más costosa.