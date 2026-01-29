La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) confirmó que solo una empresa se presentó para construir el megaproyecto vial más importante del Gobierno Petro, que pretende construir la doble calzada Estanquillo – Popayán, en el sur de Colombia.
En una audiencia pública de este jueves, directivos de la entidad indicaron que se trata de la Estructura Plural ERG Vías Ciudad Blanca, conformada por las empresas ERG Compañía de Infraestructuras (con 90 % de particiación) y MIA Grupo Empresarial (con 10 %).
Las compañías que presentaron una única propuesta para esta concesión de $8,82 billones también han ganado recientemente importantes contratos con el Estado.
Por ejemplo, la primera, que es de origen británico, hizo parte de los ganadores de la remodelación del estadio El Campín de Bogotá. Mientras que la segunda, que es colombiana, tiene a cargo la ejecución de la Universidad del Catatumbo, financiada por el Fondo Colombia en Paz.
Detalles del megaproyecto vial más importante del Gobierno Petro
La APP Estanquillo – Popayán contempla una inversión de $6,29 billones en Capex y $2,53 billones en Opex y su propósito es optimizar el transporte de carga y pasajeros entre el centro y el suroccidente de Colombia, reduciendo tiempos de desplazamiento y costos logísticos.
Igualmente, prevé más de 62 kilómetros de doble calzada, mejoras en la vía existente, 10 túneles de más de 950 metros y cuatro intersecciones
Según la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, «con este proceso se da un paso importante en el modelo concesional en Colombia; es un modelo que garantiza una sostenibilidad de materia socioambiental en una región donde es muy importante esta inversión».
Y añadió que uno de los aspectos clave de este proceso es que el 97 % se financiará con vigencias futuras, es decir, con cargo al Presupuesto General de la Nación. El 3 % restante será con recaudo de peajes. «Es un negocio rentable para quien tome este riesgo», anotó la titular de la cartera.
Vale indicar que ahora que se presentaron las ofertas, la ANI tendrá un mes para adelantar otros trámites de la licitación y, si todo sale bien, el 5 de marzo haría la adjudicación del megaproyecto vial más importante del Gobierno Petro.