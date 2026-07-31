El precio del dólar en Colombia ha registrado un descenso significativo durante las últimas semanas, al ubicarse incluso por debajo de los $3.200, un nivel que no se observaba desde hace varios años.
Aunque esta tendencia ha sido atribuida por distintos analistas al fortalecimiento del peso colombiano, la evolución de los precios internacionales del petróleo y otros factores económicos, el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, aseguró que no existe una explicación única ni definitiva que permita comprender el comportamiento reciente de la tasa de cambio.
Durante su intervención al término de la más reciente reunión de la Junta Directiva del Banco de la República, Villar reconoció que tanto la autoridad monetaria como los analistas económicos enfrentan un alto grado de incertidumbre para determinar con precisión cuáles son los factores que están impulsando la apreciación del peso frente al dólar.
El directivo explicó que la dinámica del mercado cambiario responde a múltiples variables que interactúan de manera simultánea y cuya incidencia es difícil de medir de forma individual. Por esa razón, señaló que incluso los bancos centrales y la comunidad económica internacional encuentran limitaciones para construir modelos capaces de explicar con exactitud los movimientos de las monedas.
«Somos ignorantes en el Banco y en el mundo. Nadie sabe cómo se explica el comportamiento de las tasas de cambio. Puede haber muchos factores; los economistas tratan de buscar explicaciones, unas funcionan y otras no. Muchas veces hay ciclos que se refuerzan a sí mismos y que llevan a sobreajustes en la tasa de cambio», afirmó Villar.
¿Qué factores explican la fortaleza del peso colombiano?
El gerente del Banco de la República explicó que la reciente apreciación del peso frente al dólar responde a una combinación de factores internacionales y locales que se han venido consolidando durante el último año.
Entre los elementos externos destacó la depreciación global del dólar estadounidense, un comportamiento que también ha impulsado la valorización de otras monedas frente a la divisa norteamericana. Sin embargo, precisó que el fortalecimiento del peso colombiano ha sido más marcado que el observado en otros mercados emergentes, lo que evidencia la influencia de factores internos adicionales.
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Uno de ellos, según Villar, podría ser la disminución en la percepción de riesgo sobre Colombia. Como referencia mencionó la reducción de los Credit Default Swaps (CDS), instrumentos financieros utilizados por los inversionistas internacionales para medir el riesgo de incumplimiento de la deuda soberana. Una caída en este indicador suele reflejar una mayor confianza de los mercados en la capacidad de pago del país.
Otro aspecto que destacó fue el comportamiento de las tasas de interés de los títulos de deuda del Gobierno Nacional. Explicó que, tiempo atrás, estos rendimientos se ubicaban considerablemente por encima de la tasa de política monetaria del Banco de la República. En la actualidad, ambas tasas presentan niveles mucho más cercanos, una convergencia que también podría estar influyendo sobre la evolución de la tasa de cambio.
Villar agregó que el diferencial entre la tasa de interés de política monetaria de Colombia y las tasas de referencia de otras economías constituye otro elemento que podría favorecer la entrada de capitales al país y, en consecuencia, fortalecer el peso colombiano. Sin embargo, insistió en que resulta complejo determinar el peso específico de cada uno de estos factores dentro del comportamiento del mercado cambiario.
El gerente del banco central reiteró que la interacción entre variables externas, condiciones financieras locales, expectativas de los inversionistas y movimientos propios del mercado dificulta establecer una explicación concluyente sobre la cotización del dólar. En ese sentido, advirtió que los episodios de volatilidad pueden responder a ciclos que terminan reforzándose entre sí y generan movimientos superiores a los que justificarían los fundamentos económicos.
Finalmente, Villar señaló que este panorama de incertidumbre también incide en las decisiones de política monetaria adoptadas por la Junta Directiva del Banco de la República.
Según explicó, la dificultad para identificar con certeza las causas detrás de la fortaleza del peso fue uno de los elementos considerados durante la más reciente reunión, en la que se decidió mantener sin cambios la tasa de interés de referencia mientras se obtiene mayor información sobre la evolución de la inflación, el crecimiento económico, los mercados financieros y el contexto internacional.