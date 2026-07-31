Ganancias del BanRep completan cinco meses de caída: a junio su reducción alcanza el 42 %

Al cierre de junio de 2026, el Banco de la República registró ganancias por $4,4 billones, lo que representa una disminución del 42 % frente a los $7,7 billones consolidados en el mismo periodo del año anterior, lo que confirma una moderación en su rentabilidad.
Con este resultado, el banco central acumula cinco meses consecutivos de variaciones negativas a tasa anual. Tras los retrocesos de febrero (-8,5 %), marzo (-42,4 %), abril (-42,6 %) y mayo (-37,2 %), la entidad transita por una fase contractiva que no se veía desde mediados de 2024, dejando atrás el ciclo de utilidades extraordinarias que caracterizó su desempeño en los dos ejercicios pasados.
Pese a este debilitamiento en la comparativa interanual, los datos más recientes señalan un incremento del 8,7 % frente a los $4,1 billones reportados en mayo, reflejando un repunte mensual en las cifras.
Este comportamiento se alinea con las previsiones del propio BanRep, que había anticipado una normalización en sus resultados financieros, aun cuando el entorno internacional se mantiene propicio para la valorización de las reservas internacionales.
En su rendición de cuentas ante el Congreso de la República, el emisor estimó que las ganancias para el cierre de este año se ubicarán en $11,2 billones, una cifra menor a los $13,9 billones reportados en 2025 (equivalentes al 0,75 % del PIB).
Detalle de los estados financieros del BanRep
Los activos totales del Banco de la República se ubicaron en $320,4 billones al finalizar junio, una contracción del 1,4 % frente a los $324,9 billones del mismo mes de 2025. Dicho descenso obedeció principalmente a la variación de los activos en el exterior, los cuales cayeron un 11,4 % para situarse en $248,9 billones. En contraste, los activos internos experimentaron un dinamismo al crecer un 62,5 %, alcanzando los $71,5 billones.
Por el lado de las obligaciones, el pasivo global de la institución se elevó un 18,1 % hasta los $248,4 billones. Este repunte estuvo impulsado fundamentalmente por los pasivos internos, que aumentaron un 20,9 % y sumaron $217,5 billones, mientras que los pasivos externos avanzaron un 1,2 %, ubicándose en $30,9 billones.
Para concluir, el patrimonio neto del banco central cerró el periodo en $71,9 billones, reflejando una reducción del 37,1 % en comparación con los $114,4 billones contabilizados doce meses atrás.
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