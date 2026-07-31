Consenso en el mercado: Encuesta de Citi prevé hoy un nuevo incremento en las tasas del BanRep

Hoy, la Junta Directiva del Banco de la República se reúne para tomar decisiones de política monetaria. La encuesta de Citi revela un consenso casi absoluto entre los analistas sobre la necesidad de continuar subiendo las tasas de interés.
La mediana de los consultados espera un incremento de 50 puntos básicos, lo que elevaría la tasa de intervención del 12 % actualal 12,50 % en la sesión de este viernes.
La distribución de las respuestas se encuentra fuertemente concentrada en este resultado de 50 pb, con una dispersión mínima hacia movimientos de mayor magnitud (+75 pb).
Según Citi, estos resultados sugieren un ciclo de endurecimiento que podría estar acercándose a su tasa terminal, pero que está diseñado para permanecer restrictivo por más tiempo ante una persistencia inflacionaria que sigue siendo la «restricción dominante» para el emisor.
Vale la pena recordar que otros analistas y gremios coinciden en esta postura de cara a la reunión de hoy. Las encuestas hechas a expertos por el propio BanRep, por Fedesarrollo-bvc y por el centro de pensamiento ANIF también muestran mayorías apuntándole a un alza de 50 pb en la sesión de hoy.
Inflación y crecimiento bajo presión
El análisis de Citi no se limita únicamente a las tasas de interés, sino que proyecta un panorama de retos para la economía colombiana en diversos frentes.
Por un lado, las expectativas de inflación continúan derivando al alza, reflejando desafíos persistentes para la desinflación. Los analistas elevaron su proyección para el cierre de 2026 al 6,74 % (frente al 6,62 % previo) y para 2027 al 5,02 %.
Para el mes de julio, cuyo dato se revelará el próximo 10 de agosto, se espera una inflación mensual del 0,33 %, lo que confirma la preocupación sobre el ritmo de convergencia hacia la meta.
Por otro lado, las expectativas de crecimiento económico se mantienen estables pero bajas, apuntando a una economía que se expande por debajo de su potencial.
Citi proyecta un crecimiento del PIB del 2,40 % para 2026 y del 2,20 % para 2027. Solo se prevé una aceleración gradual hacia el 2,80 % en 2028, una vez se normalice el entorno de política restrictiva.
—