Colombia podría perder casi tres años de esfuerzos por controlar la inflación: indicador cerraría 2026 por encima del 7 %

La Encuesta mensual de expectativas de analistas económicos del Banco de la República de julio deja ver que los expertos siguen ajustando al alza su proyección de inflación para el cierre del año.
La medición más reciente muestra una estimación del 6,61 %, según la mediana de las respuestas (promedio que excluye datos atípicos), la más alta entregada en lo corrido de este año, pues en enero se apuntaba a un 6,3 % y en marzo incluso se llegó a exhibir un 6,2 %. Esta cifra superaría por 1,5 puntos porcentuales (pp) la inflación anual a diciembre de 2025 (5,1 %).
Sin embargo, el sondeo deja ver que algunos analistas anticipan cifras de hasta el 7,5 % para diciembre de 2026, lo que implicaría volver a cifras que no se veían desde febrero de 2024, cuando se empezaba a mitigar el repunte pospandemia de 2022. Los más optimistas esperan que el indicador no supere el 6 %.
Esta dinámica implicaría además una demora en el tiempo que le tomará al país volver a los rangos tolerables de la meta calculada por el Banco de la República (2 % al 4 %), pues harían falta al menos 24 meses (mediados de 2028) para ver estos valores, según los analistas.
De hecho, para el séptimo mes del año anticipan que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) mostrará una variación del 6,18 %, lo que indica que sería levemente superior a la registrada en junio (6,14 %). Sin embargo, el dato oficial se conocerá el lunes 10 de agosto.
Vale la pena recordar que la inflación mensual y anual observada en julio de 2025 fue de 0,28 % y 4,9 % respectivamente.
BanRep podría moderar la subida de tasas
La Encuesta mensual de expectativas de analistas económicos del BanRep también revela lo que anticipa el mercado para las tasas de interés.
Aunque las apuestas de un aumento de 50 puntos básicos (pb) en la tasa de interés son generalizadas, lo que implicaría que la tasa de referencia llegaría al 12,50 % en la sesión del 31 de julio, luego de que en junio se le sumaran 75 pb hasta un 12 %, algunos actores no descartan que la Junta Directiva del banco central mantenga la tasa inalterada en el 12 % por dos sesiones consecutivas antes de empezar a optar por reducciones de 75 pb.
Aun así, la mediana de respuestas le apunta a que este mes el indicador llegue a su valor máximo y exhibe la posibilidad de que empiecen a verse reducciones consecutivas a partir de marzo de 2027.
Finalmente, la encuesta anticipa un crecimiento económico del 2,63 % en el segundo trimestre de este año y del 2,15 % en el tercer trimestre. En consecuencia, el Producto Interno Bruto (PIB) de 2026 sería un 2,4 % superior al de 2025.
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