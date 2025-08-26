Soulstice Dance 2025 Santa Marta: estos son los artistas que se presentarán y precios de las boletas

El próximo 12 y 13 de diciembre se llevará a cabo Soulstice Dance 2025 en Tayrona, Santa Marta, una experiencia que une música, espiritualidad y la sabiduría ancestral de los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada.
El cartel está encabezado por The Wailers, que celebrarán los 40 años del álbum Legend de Bob Marley interpretándolo en su totalidad; el ícono mundial de la música electrónica Danny Tenaglia, y dos referentes colombianos que han marcado la música global: Bomba Estéreo y Systema Solar.
A ellos se suman artistas que traerán sonidos diversos del mundo como Ácido Pantera, Natalia París, Juan Por Dios, Lubó Hang, Gaia & The Moon, David Tort, Kamilio Sanclemente, Bastian Bux b2b Toni Varga, Sounds of Rituals, Madhez.
También, habrá una sólida cuota de DJs nacionales e internacionales entre los que destacan Augusto Yepes, Johnny House In, Sergio Parrado, Julian Millán, Juan Pablo Torre, John Rengifo, Fruto & Frutico, Gerard, Gudo, Almma Valencia, Xaman, Charcano, Neo Alonso, entre muchos más.
“El propósito de esta ceremonia sagrada del solsticio es brindarle a los asistentes, más que un festival, un espacio lleno de actividades que conecten con su mente, su espíritu y su cuerpo, de la mano de la música de grandes artistas nacionales e internacionales de reggae, indie y electrónica” afirmó Johnny House In, socio y fundador de Soulstice Dance.
El evento contará con dos escenarios frente al mar, actividades holísticas como meditación, yoga, sound healing, terapias ancestrales, talleres y ceremonias en la playa.
Este evento se realizará bajo una inversión estimada de US$1 millón y se proyecta un impacto económico superior a los US$10 millones en la región Caribe. Se espera recibir entre 3.000 y 5.000 asistentes nacionales e internacionales, que impulsen el turismo, el empleo local y el ecosistema de servicios de Santa Marta y municipios cercanos.
Precios de la boletería
La boletería ya está disponible a través de Ticketmaster en fases de lanzamiento y preventa, con cupos limitados: www.ticketmaster.co/event/soulstice-dance-2025.
Los precios de las entradas son:
VIP combo dos días, any time: entre los $670.000 y $1.386.00 con servicio. El valor depende de la etapa en la que se compre.
VIP combo dos días, early entrance: entre los $578.000 y los $1.132.000.
Por otro lado, los asistentes podrán adquirir no solo las boletas, sino paquetes turísticos que incluyen transporte, alojamiento y experiencias desde camping hasta opciones luxury.
Se espera la llegada de viajeros de todas partes de Colombia, también de Canadá, EE. UU., Reino Unido, Francia, Italia, España y otros destinos.