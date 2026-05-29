Elecciones en Colombia: Starbucks dará café gratis a quienes voten este domingo 

Este domingo 31 de mayo millones de colombianos están llamados a las urnas en una nueva jornada electoral, una fecha clave para la democracia del país en la que los ciudadanos definirán con su voto el rumbo político de Colombia.
Lea también: El grupo de votantes que podría definir las elecciones presidenciales en Colombia: su voto será clave
De acuerdo con las cifras de la Registraduría Nacional, cerca de 41 millones de ciudadanos podrán acudir a las urnas este domingo, incluidos alrededor de 1,4 millones de colombianos residentes en el exterior.
Más allá de la importancia institucional de participar en las elecciones, varias empresas han comenzado a impulsar iniciativas para reconocer a quienes ejerzan su derecho al sufragio. Una de ellas es Starbucks Colombia, que anunció un beneficio para los votantes durante la jornada.
La cadena de cafeterías informó que entregará un café gratuito a las personas que presenten su certificado electoral en establecimientos participantes durante el domingo 31 de mayo. La iniciativa busca incentivar y reconocer la participación ciudadana en una de las jornadas democráticas más importantes del año.
Según explicó la compañía, quienes acudan a votar podrán acercarse posteriormente a las tiendas habilitadas y reclamar un tinto de cortesía presentando el documento que certifica su participación en las elecciones.
“Con esta iniciativa desde Starbucks queremos reconocer a quienes participan de esta jornada y acompañarlos con una experiencia sencilla alrededor de una taza de café”, señaló la marca.
Elecciones en Colombia: la estrategia de Starbucks
De acuerdo con los términos de la actividad, los ciudadanos que presenten su certificado electoral podrán reclamar un café del día (tinto) en tamaño corto de 200 mililitros sin costo.
La promoción estará disponible únicamente el domingo 31 de mayo de 2026 y aplicará hasta agotar existencias en cada punto de venta participante. Starbucks indicó que tendrá disponibles 100 unidades por tienda para esta actividad.
La compañía también aclaró que el beneficio no podrá cambiarse por dinero ni utilizarse para adquirir otros productos del menú.
Tampoco aplicará para otras bebidas, alimentos, productos de merchandising o café en grano. Además, no será acumulable con promociones vigentes ni estará disponible para compras realizadas a través de plataformas de domicilios.
Los términos de la actividad establecen que cada cliente podrá acceder únicamente a una promoción y que el beneficio es personal e intransferible.
Esto significa que una persona que vote en la jornada electoral deberá presentar directamente su certificado electoral en una tienda Starbucks participante para obtener el café gratuito.
Puede interesarle: Eventos de Iván Cepeda antes de elecciones: qué dice el decreto oficial sobre manifestaciones y reuniones la semana previa a votaciones
“La iniciativa busca reconocer a quienes ejercen su derecho al voto y acompañar este momento con una experiencia alrededor del café, uno de los rituales que tradicionalmente reúne a las personas para conversar, compartir y hacer una pausa en medio de la rutina”, indicó la empresa.
Así, quienes participen en las elecciones del 31 de mayo tendrán un incentivo adicional para conservar su certificado electoral: una taza de café gratuita que podrán reclamar ese mismo día en las tiendas Starbucks que hagan parte de la actividad.