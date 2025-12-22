Sube el precio del diésel en Colombia en diciembre; gasolina se mantiene estable

Para diciembre de 2025, el precio promedio del galón de gasolina se ubicó en $15.967, es decir, cifras estables frente a octubre de 2025. Por su parte, el diésel aumentó $100 en algunas de las principales capitales de Colombia, ubicándose en $10.885 como precio promedio en las 13 principales ciudades.
Tanto en gasolina como en diésel, Villavicencio se ubicó entre las ciudades con los precios más altos del país. En esta ciudad, el galón de gasolina se cotizó en $16.493 y el de diésel en $11.276, aunque Cali tuvo el mayor precio en diésel con $ 11.318. Pasto estará con el menor coste de galón de gasolina ($14.150); mientras que Cúcuta se llevará los más bajos en diésel ($8.932).
Precios de la gasolina y el diésel desde el 20 de diciembre de 2025. Imagen: CREG
Comparativo con los precios internacionales
Para octubre de 2025, el precio promedio de la gasolina en Colombia se ubicó en $16.220, equivalentes a US$4,18 por galón, según datos de la Cámara Colombiana de Petróleo, Gas y Energía (Campetrol). Esta cifra es inferior a la registrada en México (US$5,2 por galón), Chile (US$4,9 por galón) y Brasil (US$4,4 por galón).
Sin embargo, fue superior a la observada en Argentina y EE. UU., donde los precios se ubicaron en US$3,6 y US$3,1 por galón, respectivamente.
En cuanto al diésel, en octubre su precio promedio en Colombia fue de US$2,83 por galón, es decir, cerca de $10.993. Esta cifra es inferior a la registrada en México (US$5,4 por galón), Brasil (US$4,2 por galón), Chile (US$3,9 por galón), EE. UU. (US$3,7 por galón) y Argentina (US$3,7 por galón).
Destacado: Ecopetrol está ganando cada vez menos por refinación de petróleo: ¿qué hay detrás de esta tendencia?
Según lo señalaron analistas del sector, el hecho de que el diésel se venda a un precio inferior al internacional obedece a los subsidios que este combustible recibe del Estado, los cuales son parcialmente financiados con los aportes que realiza la gasolina.
—