Sube la tasa de usura para créditos de consumo y otros en febrero de 2026 en Colombia

La Superintendencia Financiera de Colombia certificó el Interés Bancario Corriente (IBC) para el mes de febrero de 2026, lo que representa un cambio en la tendencia de los costos máximos del crédito en el país.
Así, la tasa de usura para la modalidad de crédito de consumo y ordinario se situará en 25,23 % efectivo anual entre el 1 y el 28 de febrero de 2026, luego de haberse cobrado un 24,36 % en enero.
Este valor se deriva del Interés Bancario Corriente certificado para dicha modalidad, el cual quedó en 16,82 %, 58 puntos básicos por encima de la tasa vigente en enero de 2026 (16,24 %).
Usura para otras modalidades de crédito
La Superfinanciera también certificó el interés remuneratorio y de mora para otras seis categorías de crédito para el segundo mes del año, donde se vieron movimientos mixtos.
La tasa del crédito de consumo de bajo monto se movió desde el 68,85 % hasta un 65,63 %; por el contrario, la del productivo de mayor monto, que estaba en 40,20 %, ahora será del 40,76 %.
Por otra parte, la usura en el crédito productivo urbano bajó del 57,74 % al 57,23 %; sin embargo, la del rural ya no será del 27,98 % sino del 29,18 %.
Finalmente, en el caso del crédito popular productivo urbano, la tasa pasó del 89,75 % al 88,05 % y en el rural se movió del 76,32 % al 70,47 %.
Vale la pena recordar que el Interés Bancario Corriente certificado por la SuperFinanciera es la base para determinar el valor máximo de los intereses remuneratorios y moratorios según el Código de Comercio, así como para establecer el límite del delito de usura definido en el Código Penal.
Estas certificaciones fueron emitidas por la entidad tras analizar la información reportada por los establecimientos de crédito entre el 2 y el 23 de enero de 2026.
