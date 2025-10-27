SuperFinanciera autoriza a Davivienda Group como emisor extranjero y aprueba oferta pública de acciones en Colombia

La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) informó la inscripción de Davivienda Group S.A. como emisor extranjero de valores en el Registro Nacional de Valores y Emisiones (RNVE). Con esta autorización, la sociedad queda facultada para realizar ofertas públicas de acciones comunes y preferidas de manera simultánea en el mercado colombiano.
De acuerdo con la información oficial, la oferta de acciones comunes incluirá un total de 437.142 títulos, dirigidos exclusivamente a los actuales tenedores de acciones ordinarias del Banco Davivienda. Estos inversionistas podrán participar en el proceso de suscripción conforme a los plazos, condiciones y requisitos establecidos en los documentos reglamentarios, entre ellos el prospecto de información y los avisos de oferta pública.
En cuanto a la oferta de acciones preferidas, esta comprenderá 116.601.012 títulos, disponibles únicamente para los titulares de acciones preferenciales de la entidad al momento de manifestar su aceptación. La suscripción se realizará bajo los mismos lineamientos previstos en el reglamento de la oferta pública, garantizando la transparencia y el cumplimiento de las normas del mercado de valores.
Uno de los elementos más destacados del proceso es que el pago de las acciones adjudicadas, tanto comunes como preferidas, no se efectuará en dinero, sino en especie, mediante la entrega de acciones de Davivienda en una proporción de uno a uno, según el tipo de acción correspondiente. En otras palabras, por cada acción del Banco Davivienda se entregará una acción de Davivienda Group, con el fin de mantener la equivalencia entre las dos clases de títulos.
Los documentos oficiales relacionados con estas ofertas estarán disponibles para consulta en el RNVE, donde los inversionistas podrán revisar los detalles sobre condiciones, plazos y procedimientos aplicables al proceso.
Finalmente, la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) aprobó la inscripción de las acciones preferidas de Davivienda Group en el mercado de renta variable, lo que permitirá su negociación una vez finalizada la oferta y completados los trámites reglamentarios.